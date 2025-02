Porsche & Ducati Experience 2025: adrenalina su due e quattro ruote

Dopo il grande successo dell’edizione 2024, torna la Porsche & Ducati Experience, l’appuntamento esclusivo per gli appassionati di motori. Questo format, ideato da Ducati e Porsche Italia, rappresenta un’occasione unica per vivere un’esperienza immersiva e adrenalinica, tra moto e auto da sogno.

L’evento si svolgerà nella spettacolare cornice del Porsche Experience Center Franciacorta, uno dei nove PEC esistenti al mondo e il più grande in assoluto per estensione e servizi offerti. Grazie ai suoi cinque differenti tracciati, i partecipanti potranno cimentarsi in prove su velocità, bassa aderenza e offroad, rendendo questa esperienza unica nel panorama motoristico italiano.

Il corso è stato progettato per adattarsi a tutti i livelli di esperienza, dai principianti ai piloti più esperti. La giornata sarà suddivisa in due sessioni: la mattina sarà dedicata alle moto Ducati, con test e sessioni di guida sulla gamma (ad eccezione della famiglia Panigale), mentre il pomeriggio sarà riservato alle auto Porsche, tra cui le nuovissime 911 Carrera e 911 Carrera GTS, oltre ai potenti Cayenne e Cayenne Coupé.

Durante la giornata, i partecipanti potranno perfezionare la loro tecnica di guida grazie all’assistenza di istruttori esperti. Gli esercizi includeranno il posizionamento corretto in sella e al volante, l’uso ottimale dello sguardo per una guida più sicura ed efficace, le tecniche avanzate di frenata per sfruttare al massimo le prestazioni dei veicoli e la gestione delle situazioni di emergenza per una guida consapevole.

L’evento è in programma per il 28 e 29 giugno 2025, con iscrizioni già aperte. Un’occasione imperdibile per chi desidera migliorare le proprie capacità di guida e testare le tecnologie più avanzate di Porsche e Ducati.