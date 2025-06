Porsche Italia celebra 40 anni di eccellenza con un’edizione limitata

Porsche Italia festeggia il suo 40° anniversario, segnando una tappa fondamentale nella storia del marchio nel nostro Paese. Fondata il 5 giugno 1985 a Padova da Walter Walcher, l’allora neonata filiale italiana ha saputo conquistare generazioni di appassionati, costruendo un legame profondo e autentico con il pubblico italiano. Oggi, a quattro decenni di distanza, Porsche Italia si conferma protagonista assoluta nel panorama automobilistico nazionale, grazie a una crescita continua, una gamma in costante evoluzione e una forte spinta verso l’innovazione.

“Questo anniversario rappresenta una tappa importante, non solo per la storia dell’azienda, ma anche per il percorso condiviso con clienti, concessionari e collaboratori,” ha dichiarato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia dal 2012. “È un traguardo che testimonia la maturità di un’organizzazione capace di evolversi, innovare e affrontare le sfide con determinazione.”

Per celebrare questo momento speciale, Porsche Italia ha lanciato una esclusiva Market Edition in collaborazione con Ferragamo, simbolo dell’eccellenza italiana. La collezione include quaranta esemplari di 911 Carrera 4 GTS, uno per ogni anno di presenza in Italia, e dodici Taycan 4S, in omaggio alle dodici famiglie di modelli Porsche vendute nel nostro Paese dal 1985 a oggi. Questi modelli unici, realizzati dal reparto Exclusive Manufaktur di Porsche, rappresentano una perfetta sintesi di artigianalità, attenzione ai dettagli ed estetica italiana, e saranno disponibili esclusivamente per il mercato italiano a partire dal 19 giugno 2025.

Il viaggio italiano di Porsche inizia in un contesto tutt’altro che semplice: con una tassazione al 38% per le auto oltre i 2000 cc, il mercato delle sportive di lusso era estremamente selettivo. Nonostante ciò, le prime Porsche 911, 924, 944, 928 e la mitica 959 diventano da subito oggetti del desiderio. La partecipazione ai principali eventi del settore, come il Salone dell’Auto di Torino e il Motor Show di Bologna, unita all’organizzazione dei primi track days, consolida l’identità del marchio e rafforza la nascente community di appassionati.

Il lancio della Boxster nel 1996 apre Porsche a un pubblico più ampio, mentre l’arrivo della Cayenne nel 2002 segna una rivoluzione. Primo SUV del marchio, la Cayenne unisce performance e versatilità, contribuendo a superare le 5.000 unità consegnate in Italia. Anche nei momenti più difficili, come la crisi globale del 2008, Porsche Italia reagisce con determinazione, introducendo tecnologie all’avanguardia come il cambio PDK e nuovi modelli come Panamera (2009) e Macan (2014), quest’ultima destinata a diventare il best-seller italiano.

Parallelamente, la filiale rafforza il proprio legame con il motorsport grazie alla Carrera Cup Italia, lanciata nel 2007, che diventa presto un riferimento nel panorama racing nazionale. Gli ultimi dieci anni segnano invece la transizione verso un futuro sostenibile: il debutto della Taycan nel 2019, prima Porsche completamente elettrica, dimostra come performance e rispetto per l’ambiente possano coesistere armoniosamente.

Nel 2021, Porsche Italia inaugura il Porsche Experience Center Franciacorta, un punto di riferimento per vivere il marchio a 360°, in un’epoca segnata dalla pandemia globale che tuttavia non frena l’ascesa dell’azienda. Nonostante le difficoltà, il brand registra risultati da record, affermandosi come terzo mercato europeo per vendite, dietro solo a Germania e Regno Unito.

Il 2024 rappresenta un nuovo punto di svolta: con la presentazione della nuova Macan elettrica, primo modello a batteria sviluppato su una car line esistente, Porsche dimostra ancora una volta la propria capacità di innovare restando fedele alla propria identità. La risposta del mercato italiano è entusiasta: 8.223 vetture consegnate ai clienti, il miglior risultato di sempre per la filiale. Di queste, il 13,6% è rappresentato da modelli elettrici, segno di una trasformazione ormai concreta.

Con il progetto ‘Destination Porsche’, l’azienda sta rivoluzionando anche l’esperienza in concessionaria, puntando a un modello centrato sull’accoglienza, la digitalizzazione e il contatto diretto con il cliente.

Quarant’anni dopo la sua nascita, Porsche Italia non è solo una filiale commerciale: è un punto di riferimento per la cultura automobilistica nel nostro Paese. E lo dimostra celebrando il proprio passato con uno sguardo deciso verso il futuro, in cui passione, performance e sostenibilità continueranno a viaggiare insieme.