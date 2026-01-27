Connect with us

Motori

Porsche Italia si conferma terzo mercato singolo in Europa nel 2025. Record di vendite per la 911

Published

Porsche Italia inaugura il 2026 con una nuova pietra miliare per la mobilità elettrica: la presentazione della nuova Cayenne Electric, il SUV completamente elettrico più potente mai prodotto dalla Casa di Stoccarda. Durante la tradizionale conferenza stampa annuale a Padova, la filiale italiana ha tracciato un bilancio positivo del 2025, un anno di consolidamento e celebrazioni, in cui sono state consegnate 7.228 vetture, confermando l’Italia come terzo mercato singolo in Europa.

“Il 2025 è stato un anno che ha dimostrato la solidità del nostro brand, la forza della nostra gamma prodotti e il valore della nostra rete” ha dichiarato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia. “È stato l’anno in cui abbiamo salutato Macan con motore a benzina, ma anche quello in cui la sua nuova versione 100% elettrica si è affermata come punto di riferimento. La performance straordinaria di 911 ci ha inoltre permesso di mantenere stabile il fatturato, insieme alla solidità del business aftersales”.

Il 2025 si è distinto per il successo della Porsche 911, che con 2.544 unità consegnate ha registrato il miglior risultato dal 2008, raggiungendo una quota di mercato del 67,6%. La rinnovata gamma – con le versioni S, 4S e Turbo S, oltre alle edizioni speciali 911 Spirit 70 e 911 GT3 90 F.A. Porsche – ha contribuito a rendere l’iconica sportiva la regina indiscussa del segmento. Al secondo posto la Cayenne con 2.122 esemplari venduti, seguita dalla Macan full electric con 1.703 unità. Quest’ultima ha rappresentato un forte richiamo per nuovi clienti: il 50% degli acquirenti era al primo contatto con il marchio, mentre l’85% ha scelto il modello come ingresso nella mobilità elettrica.

Completano la gamma le 439 Panamera consegnate, le 260 Taycan e le 160 unità della 718, disponibile solo nelle versioni top di gamma Cayman GT4 RS e Spyder RS. Innocenti ha sottolineato la varietà dell’offerta: “La nostra gamma di motorizzazioni è pensata per soddisfare tutte le preferenze dei clienti. Oggi la domanda è ben bilanciata tra i modelli ibridi (37%), a benzina (36%) ed elettrici (27%). Un dato di rilievo se confrontato con la media italiana del 6,2% di penetrazione dell’elettrico e quella della nostra Casa Madre al 22%”.

Il 2025 è stato anche un anno di celebrazioni per il 40° anniversario di Porsche in Italia. Tra le iniziative più significative spicca The Flat by Macan, un esclusivo club itinerante che ha toccato Milano e Roma, accogliendo oltre 200.000 persone. Sul fronte sportivo, Porsche ha lanciato il Taycan Rush, il primo campionato monomarca completamente elettrico. È nato inoltre il Registro Italiano E-Motion, primo club ufficiale Porsche al mondo dedicato esclusivamente ai modelli elettrici.

La collaborazione con Ferragamo ha rappresentato il punto culminante delle celebrazioni, dando vita a due modelli unici basati su 911 Carrera 4 GTS e Taycan 4S, arricchiti dal tocco artigianale e dai codici stilistici della maison fiorentina.

Parallelamente, Porsche Italia ha continuato a rinnovare l’ecosistema Client Experience, con l’apertura di nuovi Destination Porsche a Udine, Roma Nord e Vicenza. Il Porsche Experience Center Franciacorta rimane una realtà di successo, con oltre 86.000 visitatori da 94 Paesi e più di 35.000 esperienze di guida offerte dal 2021. Anche il canale digitale si conferma rilevante, con il 25% delle vendite online legate a vetture a zero emissioni, nonostante una lieve flessione del 4%.

Sul fronte delle persone, il programma di formazione SPARK ha coinvolto più di 350 collaboratori della rete e l’intero team aziendale, con l’obiettivo di offrire un’esperienza cliente di eccellenza e coerente in tutti i punti di contatto del marchio.

Grande protagonista della conferenza stampa, la nuova Cayenne Electric segna un nuovo punto di riferimento per la Casa di Stoccarda. Il SUV 100% elettrico combina potenza, innovazione e versatilità: fino a 850 kW (1.156 CV) di potenza, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, ricarica fino a 400 kW e autonomia fino a 642 chilometri nel ciclo WLTP. Debutterà nelle concessionarie italiane a metà anno, nelle versioni Cayenne Electric e Cayenne Turbo Electric.

Guardando al futuro, Porsche ha confermato la volontà di offrire la più ampia libertà di scelta ai propri clienti in tutti i segmenti: berline, SUV e sportive a due porte. La nuova 718 elettrica completerà la gamma a zero emissioni composta da Taycan, Macan e Cayenne. Il SUV di segmento superiore a Cayenne arriverà inizialmente con motori a combustione e ibridi plug-in, mentre verso la fine del decennio è previsto il debutto di un nuovo B-SUV con alimentazione termica e plug-in hybrid.

Con la Cayenne Electric, Porsche Italia chiude un anno intenso di trasformazioni ed entra nel futuro della mobilità premium con un chiaro obiettivo: coniugare performance, sostenibilità e innovazione senza compromessi.

