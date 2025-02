Porsche Italia: un 2024 da record e un 2025 all’insegna dell’innovazione

Porsche Italia ha chiuso il 2024 con un record storico: ben 8.223 unità consegnate, segnando un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Questo risultato conferma la filiale italiana come il terzo mercato singolo europeo per volumi, dimostrando la forza del marchio nel nostro Paese.

Il 2024 ha visto un rinnovamento quasi totale della gamma, con il debutto delle nuove Panamera, Taycan, 911 e Macan. A questo si aggiunge una strategia mirata a migliorare l’esperienza cliente attraverso un ecosistema integrato di touchpoint, rivelatosi determinante per affrontare le sfide del settore automobilistico.

“Siamo orgogliosi di inaugurare il 2025, anno del quarantesimo anniversario di Porsche Italia, annunciando il risultato di vendite più alto mai raggiunto. Questo record attesta non solo la forza dei nostri prodotti, ma anche il successo della rinnovata Client Experience”, ha dichiarato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia.

Macan si conferma il modello più richiesto con 3.011 consegne (37% del totale), di cui 781 unità della nuova versione completamente elettrica. Seguono il Cayenne, con 2.542 consegne (31%), e la leggendaria 911, con 1.512 unità (18%).

Significativa anche la crescita dell’elettrico: grazie alla nuova Macan e al restyling della Taycan, le vendite di BEV (Battery Electric Vehicles) hanno raggiunto quota 1.116 unità, pari al 13,6% delle consegne (a fronte di un 4,2% del mercato italiano). Considerando anche le ibride plug-in, la quota totale di veicoli elettrificati venduti sale al 37,4%.

Porsche Italia ha lavorato per rendere il rapporto con il cliente sempre più immersivo e coinvolgente attraverso una rete di punti di contatto strategici:

Destination Porsche : il nuovo concept architettonico trasforma i Centri Porsche in veri Point of Experience , con eventi dedicati, nuove figure professionali e un’analisi avanzata della customer journey.

: il nuovo concept architettonico trasforma i Centri Porsche in veri , con eventi dedicati, nuove figure professionali e un’analisi avanzata della customer journey. Canale di vendita online : le vendite digitali sono cresciute del 15% , grazie all’introduzione della possibilità di acquistare anche vetture nuove.

: le vendite digitali sono cresciute del , grazie all’introduzione della possibilità di acquistare anche vetture nuove. Porsche Experience Center Franciacorta : il cuore dell’esperienza Porsche in Italia ha accolto 68.000 visitatori da 91 nazioni , ospitato oltre 600 eventi e offerto più di 25.000 esperienze di guida .

: il cuore dell’esperienza Porsche in Italia ha accolto , ospitato oltre e offerto più di . Porsche@CityLife: lo store milanese ha ridefinito il rapporto con il pubblico, diventando un punto di riferimento per le vendite di modelli elettrici (il 40% delle vendite influenzate dallo store riguarda vetture elettriche).

The Flat by Macan: un’esperienza rivoluzionaria

Tra le iniziative più innovative del 2024, spicca The Flat by Macan, una location completamente gonfiabile inaugurata a Milano e ispirata alla nuova Macan. Questo spazio, creato in collaborazione con Lux Entertainment e il celebre Balloon Museum, ha offerto un mix unico di arte, ristorazione e intrattenimento, sottolineando il carattere urbano e innovativo del SUV elettrico di Porsche.

“Con The Flat by Macan abbiamo voluto superare la nostra zona di comfort. Per un’auto non convenzionale, serviva un’iniziativa altrettanto dirompente”, ha commentato Innocenti.

40 anni di Porsche Italia

Il 2025 segna il 40° anniversario di Porsche Italia, un traguardo che verrà celebrato con una Market Edition speciale in collaborazione con Ferragamo. Questa serie limitata comprenderà 40 esemplari di 911 4 GTS e 12 di Taycan 4S, incarnando il meglio dell’artigianato e del lusso italiano.

Con un anno da record alle spalle e un futuro all’insegna dell’innovazione, Porsche Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, consolidando la sua posizione di eccellenza nel panorama automobilistico.