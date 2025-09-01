Porsche Macan elettrica: tutte le novità del nuovo Model Year

Porsche arricchisce la gamma della Macan completamente elettrica con un pacchetto di nuove tecnologie digitali, sistemi di assistenza avanzati e opzioni di personalizzazione. Il debutto del Model Year aggiornato è previsto entro la fine dell’anno, con arrivo in Italia a partire dall’autunno. L’obiettivo della Casa di Stoccarda è portare l’esperienza di guida e di utilizzo quotidiano a un livello ancora superiore, con funzioni pensate per coniugare comfort, sicurezza e intrattenimento.

Uno dei punti di forza del nuovo aggiornamento riguarda il perfezionamento del sistema di assistenza Surround View 3D con supporto attivo al parcheggio. Grazie a quattro telecamere ad alta risoluzione, la Macan offre una visione a 360 gradi e una prospettiva del traffico trasversale posteriore, garantendo maggiore sicurezza e praticità nelle manovre. Il sistema individua gli spazi disponibili e gestisce automaticamente sterzo e movimenti avanti-indietro durante il parcheggio, sia in parallelo sia in perpendicolare.

Tra le nuove funzioni troviamo il Transparent Bonnet, che mostra sul display centrale una visione virtuale dell’area sotto il cofano, ideale per affrontare percorsi sterrati o situazioni con scarsa visibilità. A ciò si aggiunge il Trained Parking, capace di memorizzare fino a cinque routine di parcheggio, come il posto auto domestico o quello in ufficio, e di ripeterle automaticamente sotto la supervisione del conducente. Non manca il Reversing Assist, che permette all’auto di percorrere in retromarcia fino a 50 metri seguendo esattamente un tragitto appena percorso in avanti, utile per vicoli stretti o rampe di garage.

Con il nuovo Model Year debutta anche la Porsche Digital Key, disponibile per iPhone, Apple Watch e dispositivi Android compatibili. Grazie all’integrazione con Apple Wallet o wallet Android, l’auto può essere sbloccata, bloccata e avviata semplicemente tenendo il dispositivo in tasca, sfruttando tecnologie NFC, Bluetooth e banda ultralarga. È possibile condividere la chiave digitale con un massimo di sette utenti, scegliendo se concedere soltanto l’accesso o anche la possibilità di guidare.

La funzione include anche l’apertura del bagagliaio e, tramite l’app My Porsche, la gestione dei vani portaoggetti e del frunk. Un passo avanti in termini di praticità e connettività quotidiana.

La nuova Porsche Macan elettrica diventa un hub di intrattenimento grazie a un App Center ampliato, che integra applicazioni per lo streaming di musica, podcast, film e videogiochi. I passeggeri possono divertirsi con titoli di Gameloft e Obscure Interactive tramite touchscreen o controller Bluetooth, mentre AirConsole porta in abitacolo giochi multiplayer gestibili dallo smartphone.

Il display passeggero opzionale consente di utilizzare le app in simultanea, senza distrarre il conducente. Con le cuffie Bluetooth, l’esperienza di intrattenimento diventa immersiva e senza interferenze.

Il riconoscimento vocale Voice Pilot è stato potenziato con l’intelligenza artificiale, che consente una comprensione più naturale e contestuale delle richieste. Il sistema risponde a domande complesse, gestisce comandi collegati e consulta un manuale d’uso integrato, rendendo l’interazione con la vettura ancora più intuitiva.

La praticità della nuova Macan si riflette anche nell’aumento della capacità massima di traino, che ora raggiunge i 2.500 kg nelle versioni a trazione integrale, con la possibilità di estendere questa funzione anche retroattivamente ai veicoli già consegnati. Parallelamente, il Porsche Charging Planner è stato ottimizzato per permettere ai clienti di dare priorità o escludere specifiche stazioni di ricarica e determinati operatori, migliorando la pianificazione dei viaggi.

Il lancio della nuova Porsche Macan elettrica Model Year è previsto entro la fine del 2025, con arrivo sul mercato italiano in autunno. Con queste innovazioni, Porsche conferma la sua strategia di elettrificazione, puntando su tecnologie intelligenti e connettività avanzata per ridefinire l’esperienza premium a bordo.