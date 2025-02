Prima apparizione in Italia per la DS 8

Il 2025 segna un’importante svolta per DS Automobiles, che introduce sul mercato italiano DS N°8, un modello destinato a ridefinire gli standard del viaggio elettrico. Presentato in anteprima mondiale al Salone di Bruxelles, questo SUV Coupé rappresenta una vera rivoluzione per il marchio e per l’intero gruppo Stellantis in Europa, essendo il primo veicolo di grandi dimensioni disponibile esclusivamente in versione 100% elettrica.

La DS N°8 non è solo un omaggio alla tradizione del marchio francese, ma anche una dichiarazione di intenti per il futuro della mobilità sostenibile. Prodotta nello storico stabilimento di Melfi, in Italia, la vettura offre prestazioni di altissimo livello, con un’autonomia che raggiunge i 572 km nella versione da 230 CV e che arriva fino a 750 km nella configurazione da 245 CV (nel ciclo combinato WLTP). Queste caratteristiche consentono di percorrere oltre 500 km in autostrada senza necessità di ricarica, garantendo viaggi lunghi con il massimo del comfort.

Oltre alle prestazioni tecniche, DS N°8 si distingue per il suo design raffinato e per un’eleganza che richiama le linee iconiche della DS originale del 1955, in occasione del 70° anniversario di questo modello storico. Gli interni sono realizzati con materiali innovativi e sostenibili, tra cui l’esclusivo rivestimento in Alcantara®, che esalta il savoir-faire francese unendo artigianalità e tecnologia d’avanguardia.

Il debutto italiano del nuovo modello è avvenuto nel prestigioso DS Store di Milano, in Via Gattamelata 41, davanti a rappresentanti dei dealer e clienti B2B, che hanno avuto modo di scoprire da vicino le potenzialità di questa vettura rivoluzionaria. Questo evento ha rappresentato un momento strategico per il marchio nel mercato nazionale, consolidando il ruolo della DS N°8 nella visione futura di DS Automobiles.

Dopo aver celebrato il decennale dalla sua fondazione nel 2014, DS Automobiles si prepara a lanciare ufficialmente la N°8 in Italia nella metà del 2025. Questo nuovo SUV Coupé 100% elettrico andrà ad arricchire l’attuale gamma composta dai modelli DS 3, DS 4 e DS 7, disponibili nelle versioni elettriche o ibride plug-in E-TENSE.

Con il lancio della DS N°8, il marchio punta ad accelerare il processo di elettrificazione, confermandosi protagonista della transizione energetica. Eleganza, comfort e innovazione si fondono in un veicolo che incarna alla perfezione l’arte del viaggio alla francese, rispettando i più alti standard di sicurezza e sostenibilità ambientale.