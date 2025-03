Primavera in Alta Maremma Toscana

Nel cuore incontaminato della Maremma Toscana, tra boschi secolari e affioramenti vulcanici, l’azienda vinicola Ampeleia si conferma come meta d’elezione per chi desidera vivere esperienze autentiche all’insegna del vino e della cucina tradizionale. A partire da questo marzo, la struttura, situata a Roccatederighi (GR), accoglie gli ospiti in un’atmosfera che fonde natura, sapori genuini e convivialità, offrendo un percorso di scoperta che va ben oltre la semplice degustazione.

Le vigne, immerse nei boschi e arricchite dai profumi della terra, sono il palcoscenico perfetto per degustazioni che, in tutta la loro delicatezza, raccontano la storia del territorio e delle persone che lo custodiscono. Gli ospiti possono vivere momenti di pace passeggiando tra i filari, sotto l’ombra di querce secolari, oppure lasciarsi guidare in percorsi in E-bike, che offrono scorci mozzafiato sul Mar Tirreno e attraversano borghi medievali e vigneti.

Uno dei fiori all’occhiello dell’offerta Ampeleia è il nuovo EnoBike Tour: partendo direttamente dalla cantina, gli appassionati hanno l’opportunità di esplorare l’Alta Maremma in sella a una bici elettrica, per poi concludere l’esperienza con una visita in cantina e una degustazione di sei vini selezionati, capaci di esprimere l’essenza e il carattere dell’azienda.

Non meno importante è l’esperienza offerta dal ristorante agricolo Ampeleia Vini e Cucina, inaugurato nel 2024. Qui, la tradizione culinaria si reinventa in chiave moderna, con percorsi enogastronomici come “Cibo e Vino” che accoppiano quattro etichette di Ampeleia a piatti stagionali, esaltando in un’armonia di sapori la ricchezza del territorio. Per gli appassionati di cucina, la Cooking Class, condotta dalla resident chef Ilaria Patacconi, diventa l’occasione ideale per scoprire i segreti della cucina toscana, tra impasti, profumi e tradizioni, per poi assaporare i propri piatti accompagnati da un eccellente calice di vino.

Ampeleia si distingue, infine, per l’attenzione al dettaglio durante le degustazioni: ogni sorso e ogni aroma sono pensati per permettere agli ospiti di immergersi completamente nella magia del vino in divenire, in un contesto che invita a dimenticare la routine quotidiana grazie anche a un pratico servizio transfer.