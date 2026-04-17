Primavera in Toscana: eventi, tradizioni e itinerari autentici tra borghi e paesaggi

La primavera in Toscana offre un ventaglio di occasioni uniche per esplorare la regione seguendo il ritmo di eventi radicati nella tradizione e nella vita locale. Questa stagione si trasforma in una soglia privilegiata per attraversare città, borghi e campagne, prediligendo luoghi meno frequentati e consentendo un incontro autentico con paesaggi, comunità e storie diverse.

Nei prossimi mesi, un ricco calendario di appuntamenti permette di scegliere tra esperienze che intrecciano natura, cultura e convivialità. Si parte con Siena Incanta (25 aprile e 2 maggio): sei visite guidate gratuite svelano la città e le sue fonti storiche, tra il mistero dell'acqua e le luci catturate dagli acquerellisti, in un percorso che termina con canti popolari per immergere i visitatori nella tradizione senese.

A Gambassi Terme, il 26 aprile, il borgo si anima per La Fiorucola: una giornata di mercati all'aperto, scambio di semi, piante e prodotti a chilometro zero, in un'atmosfera accogliente delineata da workshop, concorsi floreali e attività creative dedicate sia agli adulti che ai bambini.

Sull'Isola d'Elba, il 9 maggio, la Serata astronomica al Piazzale dell'Astronomia propone osservazioni guidate del cielo stellato, passeggiate notturne e racconti che intrecciano mito e natura, offrendo l'opportunità di scoprire l'Elba in una dimensione intima, lontano dai flussi turistici estivi.

Il mistero si fa protagonista nelle Passeggiate con delitto (9 e 23 maggio), dove eventi interattivi come indagini e giochi teatrali si svolgono tra gli ambienti sotterranei di rifugi storici, trasformando ogni dettaglio in un indizio di una narrazione da vivere in prima persona.

Gli amanti dello sport e della natura possono partecipare a Sterro Appalla vol. 5 - Jurassic Chianti (22-24 maggio), tre giorni di percorsi in bici gravel, touring e mountain bike tra Firenze e Siena, tra strade bianche, workshop, momenti conviviali e spirito di gruppo immersi nelle colline del Chianti.

Il 24 maggio, Scarperia ospita l'Infiorata, dove la pietra del centro storico si veste di tappeti floreali e la comunità si unisce nella creazione di disegni effimeri ispirati quest'anno alle avventure di Pinocchio. Lo stesso giorno, a Massa Marittima, torna il Balestro del Girifalco, con la sfida dei balestrieri in abiti d'epoca e il corteo storico, in una delle rievocazioni medievali più sentite della Toscana.

Il weekend del 30-31 maggio è dedicato a Cantine Aperte: le Strade del Vino toscane accolgono gli ospiti per degustazioni, visite e incontri con i produttori tra Bolgheri, Chianti, Carmignano e i Colli di Luni, portando il pubblico a scoprire sapori, storie e pratiche legate al mondo dell'enologia.

A Lucignano si festeggia la Maggiolata Lucignanese (31 maggio, 1 e 7 giugno): carri allegorici fioriti, sfilate nel centro, bande e la tradizionale battaglia dei fiori regalano momenti di partecipazione collettiva che affondano le radici nella tradizione agricola del borgo.

Questa sequenza di appuntamenti offre un nuovo modo di vivere il territorio: ogni evento diventa una porta d'accesso privilegiata per scoprire dettagli, storie e identità locali, componendo un mosaico primaverile che invita a viaggi autentici, esperienze condivise e scorci sconosciuti della Toscana.