Pronto per le avventure quotidiane: Nuovo Opel Frontera incontra Milano in un murale

Opel Frontera debutta con una campagna di lancio crossmediale che unisce arte urbana, tecnologia e storytelling contemporaneo. A maggio è ufficialmente partita l’attività promozionale del nuovo SUV della casa automobilistica tedesca, e il messaggio è chiaro: Opel Frontera è il compagno ideale per le famiglie moderne, pronto a semplificare la vita quotidiana con un’offerta concreta, accessibile e funzionale.

In un panorama automobilistico sempre più complesso e costoso, il Nuovo Opel Frontera si distingue per il suo approccio essenziale e intuitivo. Ampio spazio interno, praticità d’uso, design robusto e propulsori elettrificati lo rendono il SUV perfetto per affrontare le sfide quotidiane, con un occhio attento al portafoglio. Il prezzo competitivo è uno dei suoi superpoteri, come lo definisce la campagna.

Per raccontare visivamente questa filosofia, Opel ha scelto di stupire con una forma di comunicazione fuori dagli schemi. In collaborazione con Urban Vision, è stato realizzato un murale di 225 mq in via Ripamonti 22 a Milano, unendo street art, tecnologia e innovazione creativa. Il punto di forza dell’installazione è l’utilizzo inedito di una pellicola metallizzata riflettente, comunemente utilizzata nel car wrapping automobilistico, qui applicata per la prima volta su una superficie verticale.

L’effetto finale è spettacolare: di giorno il murale cattura l’attenzione con i suoi riflessi metallici, mentre di sera, grazie all’illuminazione stradale, la silhouette dell’Opel Frontera emerge con forza anche al buio, trasformandosi in un vero e proprio simbolo urbano. A completare l’opera è intervenuto un noto street artist che ha dipinto manualmente sfondo, loghi e texture, fondendo arte e branding in modo coerente e coinvolgente.

Un ulteriore elemento interattivo è il QR code integrato nel murale, che consente ai passanti di accedere a un gioco digitale coinvolgente. In questo modo, il pubblico può scoprire in modo divertente le caratteristiche tecniche e i vantaggi dell’Opel Frontera, rendendo l’esperienza pubblicitaria dinamica e memorabile.

“Nuovo Opel Frontera è il supereroe di tutti i giorni che le famiglie stavano cercando,” afferma Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia. “Con il suo design robusto, molto spazio, propulsori elettrificati e disponibile a un prezzo accessibile, è un SUV progettato per affrontare le avventure della vita quotidiana. In collaborazione con Urban Vision, mostriamo i suoi superpoteri in un modo nuovo e audace. Il risultato? Opel Frontera è l’eroico protagonista di questa forma di comunicazione irriverente: fresco, inaspettato e concentrato sui vantaggi per i clienti.”