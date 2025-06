Puglia e Pirelli insieme per il primo sistema al mondo di monitoraggio stradale intelligente

Il 10 giugno 2025 segna una data storica per la viabilità pugliese e per l’innovazione tecnologica nel settore delle infrastrutture. La Regione Puglia e Pirelli hanno siglato un accordo strategico per l’attivazione del primo sistema al mondo di monitoraggio della rete viaria che combina l’analisi dei dati provenienti dai pneumatici con quelli visivi raccolti da telecamere di bordo. Obiettivo dell’iniziativa è realizzare una mappa dinamica dello “stato di salute” delle strade pugliesi, per rendere la manutenzione più tempestiva e aumentare la sicurezza stradale.

La conferenza stampa si è svolta a Bari, nella sede della Presidenza della Regione, alla presenza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e del Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. L’accordo rappresenta un’evoluzione senza precedenti nell’ambito della smart mobility e del monitoraggio stradale, e testimonia l’impegno della Puglia verso l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate.

Il cuore tecnologico del progetto è il sistema Pirelli Cyber Tyre, una piattaforma hardware e software in grado di raccogliere e analizzare in tempo reale i dati rilevati dai sensori inseriti all’interno del battistrada dei pneumatici. Tali sensori permettono di rilevare rugosità, irregolarità dell’asfalto e condizioni del manto stradale, fornendo una diagnosi puntuale delle superfici percorse.

A supporto di questa tecnologia, interviene la piattaforma Univrses, che utilizza telecamere installate sui veicoli per analizzare visivamente la segnaletica orizzontale e verticale, arricchendo così l’elaborazione con una prospettiva complementare e dettagliata. L’unione dei due sistemi crea una sinergia unica nel suo genere, consentendo una raccolta dati multisensoriale e una gestione integrata delle informazioni.

I veicoli coinvolti in questa fase sperimentale saranno i cyber-veicoli di servizio della Regione Puglia, equipaggiati con i sistemi combinati Pirelli e Univrses. I dati raccolti durante la circolazione saranno inviati a un cloud dedicato per essere elaborati e visualizzati su dashboard digitali intuitive, consultabili dagli enti preposti alla manutenzione. La flotta, fornita dalla società Ayvens – leader nel noleggio a lungo termine e nella gestione di flotte aziendali – sarà operativa già dal mese di luglio 2025.

Il progetto si inserisce all’interno di una più ampia strategia di Pirelli, che vede già attive iniziative con Movyon – Gruppo Autostrade per l’Italia, per il monitoraggio delle infrastrutture autostradali, e altri progetti in fase di definizione a livello nazionale e internazionale.

Questo nuovo accordo consolida la presenza strategica di Pirelli nel territorio pugliese, dove l’azienda ha inaugurato nel 2022 il Digital Solutions Center (DSC) di Bari. Il centro rappresenta una software factory d’eccellenza per l’innovazione digitale, sviluppata in stretta collaborazione con il mondo accademico, in particolare con l’Università degli Studi di Bari e il Politecnico di Bari. Attraverso questi partenariati, Pirelli ha già avviato progetti di smart manufacturing, digitalizzazione e intelligenza artificiale applicati all’intera filiera produttiva del pneumatico.

“La Regione Puglia è orgogliosa di realizzare un accordo che guarda al futuro, come sempre facciamo quando si tratta di tutelare la sicurezza dei cittadini. La tecnologia può salvare delle vite, in questo caso ci sarà utile come termometro dello stato di salute delle nostre strade. Quando si mettono a sistema fattori come l’innovazione, la programmazione intelligente e a lungo termine, lo scambio di buone prassi con un’azienda che ha fatto la storia dei pneumatici in Italia e nel mondo il risultato è un accordo storico, che non comporta oneri per la Regione e che sono sicuro darà risultati importanti. Non si tratta della prima partnership con Pirelli, che ringrazio per la fiducia rinnovata in una Regione sempre attenta a cogliere le opportunità di sviluppo e benessere offerte dall’innovazione tecnologica, penso al Digital Solutions Center attivato a Bari nel 2022 con il prezioso contributo del nostro mondo accademico, delle menti brillanti dei nostri ragazzi. Sono sicuro, è il caso di dirlo, che la Regione Puglia farà ancora molta strada insieme a Pirelli per garantire ai cittadini pugliesi sempre il massimo della sicurezza alla guida” è il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, ha dichiarato: “L’accordo raggiunto e la sperimentazione avviata rappresentano un altro passaggio importante nel percorso di ricerca e innovazione che da anni stiamo portando avanti con la Regione Puglia. Grazie al supporto di tutte le Istituzioni, del mondo universitario e dei partner locali, la Puglia sta diventando per Pirelli, nel settore digitale, un centro di competenza importante a livello internazionale, perfettamente integrato con altri centri di ricerca e di sperimentazione nel mondo. Il Cyber Tyre, una delle nostre tecnologie di punta per lo sviluppo della mobilità del futuro, connessa e sostenibile, è al cuore di questa innovazione e di queste attività. Il sistema hardware e software Cyber Tyre, oltre a consentire il collegamento tra il terreno e i sistemi controllo della vettura, permette anche un’analisi puntuale dello stato delle infrastrutture. Grazie a quanto realizzato finora e al supporto ricevuto dal territorio, stiamo valutando di realizzare anche in questa regione ulteriori investimenti non appena alcune nostre tematiche di carattere societario saranno superate. Il rapporto tra la Puglia e Pirelli è destinato a rafforzarsi ulteriormente rendendo questa Regione e il Sud del nostro Paese una parte fondamentale nel percorso d’innovazione tecnologica che vede Pirelli leader mondiale nel segmento dei pneumatici ad alto valore”.