Quarto Grado indaga su Garlasco, il caso Genini e le avvelenate di Campobasso

Quarto Grado torna con i casi Garlasco, Genini e le avvelenate di Campobasso. Attesa per Andrea Sempio, nuovi sviluppi su Pamela Genini e indagini in corso.

Venerdì 25 settembre alle 21.30 su Retequattro si rinnova l'appuntamento con Quarto Grado, la trasmissione guidata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Al centro della puntata, l'attesa per le decisioni sull'eventuale rinvio a giudizio di Andrea Sempio nel caso Garlasco. La nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi entra nella fase cruciale, mentre cresce la tensione in attesa di sapere se Sempio sarà chiamato a processo. Il momento della verità si avvicina e il programma promette di analizzare ogni dettaglio del caso che da anni intriga l'opinione pubblica.

Spazio anche al caso delle avvelenate di Campobasso. La trasmissione seguirà gli sviluppi degli accertamenti irripetibili sui dispositivi di Gianni Di Vita e delle due vittime Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Gli inquirenti sono alla ricerca di nuove prove per chiarire dinamiche e responsabilità di questa misteriosa vicenda, mentre cresce l'attesa per gli esiti delle analisi scientifiche.

Un altro tema al centro della serata sarà la profanazione della tomba di Pamela Genini. Tutti gli aggiornamenti verranno approfonditi per chiarire se, come ipotizzato, dietro l'accaduto possa esserci un movente economico. In studio sarà presente l'unico indagato, Francesco Dolci, per confrontarsi con le domande e le analisi degli esperti.

Ad arricchire il dibattito interverranno ospiti d'eccezione: Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Paolo Colonnello, pronti a offrire il loro punto di vista sui casi più discussi dell'attualità nera italiana.

Una puntata da non perdere, ricca di approfondimenti e interventi autorevoli, per seguire da vicino i più intricati enigmi giudiziari del nostro Paese.