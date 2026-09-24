Garfield torna in azione: Escape from Monday disponibile su console e PC

La celebre pigrizia di Garfield si trasforma ora in avventura videoludica con l'arrivo di Garfield - Escape from Monday, disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Gli appassionati di videogiochi e gli amanti del celebre gatto creato da Jim Davis possono finalmente unirsi a Garfield in un'avventura platform 3D carica di colori, humour e lasagne.



L'incubo peggiore di Garfield prende vita dopo una fatidica lasagna agli spinaci: il felino più iconico della cultura pop si troverà catapultato in mondi surreali pieni di verdure, caramelle senza zucchero e altri elementi fuori dal comune. Per risvegliarsi, Garfield dovrà affrontare nemici, raccogliere lasagne e superare temibili boss aiutato dagli immancabili amici Jon, Odie, Arlene e Pookie.



Il gioco introduce tre costumi esclusivi per Garfield - tacchino, surfista e cowboy - ciascuno dotato di abilità particolari che permetteranno ai giocatori di saltare, arrampicarsi, scivolare sull'acqua o usare il lazo per avanzare nei livelli. Con oltre 40 livelli sparsi in tre mondi vivaci, l'obiettivo è non solo sopravvivere ai pericoli, ma anche raccogliere collezionabili e personalizzare le stanze della casa di Jon.



Garfield - Escape from Monday punta a coinvolgere giocatori di tutte le età, proponendo un gameplay dinamico che unisce l'umorismo tipico della serie a una fresca esperienza action-platform. I fan ritroveranno tutto il cast originale e l'inconfondibile leggerezza della saga, in un titolo che promette di rendere i lunedì un po' meno temuti e molto più divertenti.