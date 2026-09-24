Pokémon GCC Pocket: arriva la nuova espansione Busta Deluxe: Mega

La nuova espansione per l'app GCC Pokémon Pocket, denominata Busta Deluxe: Mega, sarà disponibile dal 30 settembre al 29 ottobre 2026 per tutti gli appassionati di carte collezionabili. L'annuncio introduce una speciale serie di pacchetti che promette di arricchire l'esperienza di gioco grazie a una combinazione di carte già pubblicate, da Mega Ascesa fino a Sovrano dei cieli, includendo tutte le rare di altissima qualità indicate con il simbolo ♦♦♦♦.



Ciascun pacchetto Busta Deluxe: Mega conterrà quattro carte, con la certezza che almeno una sia di rarità ♦♦♦♦ o superiore. I fan potranno inoltre trovare carte con nuove illustrazioni e versioni olografiche parallele lucide, rendendo ogni apertura una vera sorpresa. È stato anche pubblicato un trailer ufficiale dedicato all'espansione sul canale YouTube di Pokémon.



Sono in arrivo importanti aggiornamenti per l'app GCC Pokémon Pocket alla fine di ottobre. Tra le novità più attese vi è l'introduzione della funzione per la visualizzazione dei mazzi pubblici della community: i giocatori potranno così ispirarsi alle strategie degli altri utenti e creare mazzi personalizzati utilizzando le carte in proprio possesso. Sarà inoltre possibile noleggiare mazzi provenienti dai booster pack delle espansioni più recenti e utilizzarli senza limitazioni. La modalità "lotta a tappe" verrà completamente rinnovata, mentre alcune funzioni obsolete saranno rimosse.



Il gioco si arricchirà anche grazie a una serie di eventi speciali nel corso di settembre e ottobre. L'evento di diffusione delle carte olografiche nelle pesche consentirà la scoperta di carte rare olografiche insieme a missioni dedicate, che permetteranno di ottenere biglietti per il negozio. La stagione di partite classificate B4B SP offrirà punti extra per le vittorie consecutive, premiando in particolare chi riuscirà a mantenere una serie positiva fino a 10 vittorie di fila, senza rischiare penalità dopo una sconfitta.



Sarà poi il momento dell'evento speciale Mega Garchomp ex, che garantirà la possibilità di conquistare promo pack esclusivi della Serie B vol. 13 tramite sfide individuali. Durante l'Evento Pesca Misteriosa, le carte promozionali con Charmander e Drampa saranno tra le sorprese delle pesche misteriose ed è previsto un sistema di missioni che offrirà l'occasione di ottenere uno speciale tagliando negozio scambiabile con una carta promozionale.



Gli aggiornamenti e gli eventi in programma confermano l'impegno nel proporre contenuti sempre nuovi e coinvolgenti per la comunità di GCC Pokémon Pocket. Gli allenatori potranno così vivere un autunno ricco di collezionismo e sfide innovative in attesa delle prossime novità.