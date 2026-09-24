Anna Castiglia pubblica il secondo album La paura in tasca e annuncia il tour

Anna Castiglia lancia il nuovo album La paura in tasca dal 25 settembre e annuncia il tour nei club italiani. Collaborazioni speciali e un concept innovativo.

Anna Castiglia torna a sorprendere con il suo secondo album La paura in tasca, disponibile dal 25 settembre su tutte le piattaforme digitali e in vinile, anche in edizione autografata. L'artista siciliana, ormai cuore pulsante della nuova scena musicale italiana, invita ad accogliere le proprie fragilità elevandole a strumento di crescita personale e creativa. In un mondo che ci vorrebbe sempre invincibili e pronti a tutto, Anna Castiglia sceglie di accarezzare le proprie fragilità, invitandoci a prendere la paura e portarla con noi come si fa con un portafortuna. Un compagno di viaggio silenzioso che, invece di paralizzarci, diventa la scintilla in grado di spingerci oltre i nostri limiti.

All'interno dell'album si alternano atmosfere intime e momenti di leggerezza, esplorando temi come la paura del giudizio estetico, il confronto con la crescita e l'indipendenza, così come le ossessioni dell'epoca contemporanea per la fama e le aspettative sociali. Ogni brano è un invito all'introspezione e alla sincerità, accompagnato da una produzione musicale ricercata e da una scrittura sempre consapevole.

Il disco si arricchisce della partecipazione di ospiti d'eccezione, inseriti come veri e propri cameo artistici: i Selton portano la loro ironia e sonorità brasiliane, con Ramiro Levy anche in veste di produttore, Valerio Lundini firma un'incursione sorprendente e il collettivo Canta fino a dieci presta le voci ai cori del brano Scema. La tracklist spazia da Insisto perchè esisto a La paura in tasca e comprende, fra gli altri, i singoli già apprezzati Mirò e Niente di me.

Anche l'identità visiva dell'album assume un ruolo centrale, grazie a una direzione artistica curata in collaborazione con Filippo Rossi di Galattico. L'immaginario ruota intorno a materiali poveri come carta e cartone e al gioco delle ombre cinesi, metafora delle paure che ingigantiscono nella mente.

Anna Castiglia porterà La paura in tasca dal vivo nei club italiani con un tour invernale atteso dai fan. La tournée partirà il 5 novembre da Torino per poi toccare città come Firenze, Roma, Bologna, Milano (con due date consecutive), Napoli, Lecce, Molfetta, Palermo, Roncade e si concluderà nella sua Catania il 29 dicembre. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di OTR Live.

Anna Castiglia, siciliana di nascita e milanese d'adozione, si distingue per una creatività senza schemi e una presenza scenica inconfondibile. Dopo aver calcato i palchi come opening act di Max Gazzè, ha conquistato pubblico e critica con il disco d'esordio MI PIACE, vincendo la Targa Tenco Migliore Album Opera Prima nel 2025. Nel 2024 la cantautrice ha vinto Musicultura con il brano Ghali e ha arricchito il suo percorso con collaborazioni di prestigio, come Ghemon, e importanti aperture, tra cui quella di Carmen Consoli al Teatro Romano di Ostia Antica.

Il nuovo album La paura in tasca rappresenta un ulteriore passo avanti nel racconto personale e generazionale di Anna Castiglia, offrendo riflessioni sincere, arrangiamenti moderni ed emozioni autentiche. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della nuova canzone d'autore italiana.