Apple TV accende la magia delle feste: nuove uscite e classici per tutta la famiglia

Apple TV celebra le festività con nuovi speciali natalizi, classici dei Peanuts e film per la famiglia. Programmazione per tutte le età e grandi nomi della musica.

Apple TV si prepara a far vivere le festività portando una ricca selezione di nuovi speciali, film e classici pensati per tutta la famiglia. Quest'anno la piattaforma accoglie spettatori di ogni età con storie coinvolgenti, musica d'eccezione e personaggi amati dal pubblico internazionale.

Tra le novità più attese spicca lo speciale Peanuts Snoopy Presents: 12 Days of Snoopy, in anteprima dal 13 novembre. Nel nuovo episodio il celebre beagle Snoopy si trova tra i cattivi della lista di Babbo Natale e decide di mettersi alla prova per dimostrare il vero spirito delle feste, scoprendo il valore che va oltre ai regali. La colonna sonora include brani di artisti internazionali come John Legend e Laufey, rendendo lo speciale un evento musicale da non perdere per gli appassionati.

A dicembre arriva anche Fraggle Rock: A Holiday Gift, nuova avventura musicale della Jim Henson Company con la partecipazione di Nicole Scherzinger. Questa volta i colorati Fraggles vivranno un viaggio tra neve, coraggio e gentilezza per riscoprire cosa significa davvero donare.

I grandi classici non mancano nell'offerta: in occasione del 60° anniversario verrà celebrato Un Halloween da Charlie Brown, seguito da Un Giorno del Ringraziamento da Charlie Brown e Un Natale da Charlie Brown, tutti disponibili in streaming gratuito per periodi limitati e in ogni momento per gli abbonati.

Per le famiglie e i più piccoli, debutterà in esclusiva Scuola per guerrieri coraggiosi dal 25 novembre, film pensato per emozionare con una storia dedicata al coraggio e al superamento delle difficoltà, interpretata da Chris Pratt e Linda Cardellini.

Ampio spazio anche agli speciali originali a tema natalizio già disponibili: da Nevica a Fraggle Rock e Il coniglietto di velluto, tratto dal racconto per l'infanzia di Margery Williams, a episodi speciali di Rana e Rospo, L'isola delle forme e Le avventure di Snoopy. Non mancano poi I tuoi amici Sago Mini, Le avventure di Eva e Fraggle Rock: ritorno alla grotta, che portano sullo schermo nuovi temi di amicizia, empatia e rispetto.

Per chi cerca grandi emozioni e atmosfere natalizie, la piattaforma ospita anche musical e film evento. Nell'offerta spiccano lo spettacolo musicale Il Natale di Hannah Waddingham, il classico La magia del Natale con Mariah Carey, la commedia musicale Spirited con Will Ferrell e Ryan Reynolds, e il nuovo capitolo The Family Plan 2 con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan, tra inseguimenti e colpi di scena natalizi. Da segnalare l'imperdibile Carpool Karaoke a Natale con Zane Lowe e grandi voci come Lady Gaga e Dua Lipa.

Apple TV si conferma così una destinazione d'eccellenza per l'intrattenimento natalizio a casa, offrendo titoli premiati e produzioni di alta qualità accessibili su tutti i dispositivi. Le famiglie potranno trovare storie di amicizia, coraggio e gentilezza, avventure e risate, oltre a classici che hanno segnato generazioni. Apple TV è disponibile con un abbonamento mensile e una prova gratuita per nuovi utenti, consentendo a tutti di immergersi nell'atmosfera magica delle feste, tra novità, grandi ritorni e canzoni indimenticabili.