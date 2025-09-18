Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Škoda Auto ha raggiunto un importante traguardo nella produzione di veicoli SUV, con l’incredibile cifra di quattro milioni di unità prodotte. Questo successo è frutto di una crescita costante iniziata con il lancio del primo Škoda Yeti nel 2009, superando la soglia dei tre milioni di unità solo due anni fa. Oggi, i SUV rappresentano più della metà delle consegne della casa automobilistica.

I veicoli SUV firmati Škoda godono di un forte appeal globale, guadagnandosi un posto di rilievo non solo in Europa ma anche in mercati lontani come l’India, dove vengono sviluppati e costruiti modelli specifici per soddisfare le esigenze locali. Škoda è orgogliosa di offrire la gamma più ampia di sempre, con sette famiglie di modelli che coprono ogni segmento possibile: dal compatto Kylaq, pensato per il mercato indiano e sotto i quattro metri, al grande e spazioso Kodiaq a sette posti, fino agli innovativi modelli elettrici Elroq ed Enyaq.

Tra le novità in casa Škoda, si distingue la Elroq, un BEV (veicolo elettrico a batteria) che ha già riscosso grande successo sul mercato europeo, con oltre 100.000 ordini dalla sua introduzione a fine agosto. “Una new entry di successo” che contribuisce ad affermare Škoda nel settore delle motorizzazioni ecologiche.

La produzione dei SUV Škoda è un vero e proprio sforzo globale, con stabilimenti localizzati nella Repubblica Ceca, in India, in Ucraina e in Vietnam. A partire dal 2024, anche il Kazakistan si unirà a queste location per la produzione mondiale di SUV, rafforzando ulteriormente la presenza globale del marchio e la sua capacità di soddisfare la crescente domanda.