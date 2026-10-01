Mara Sattei annuncia il tour nei club italiani: nuove date e spazio ai talenti emergenti

Manca sempre meno al ritorno live di Mara Sattei, pronta a riconquistare la scena musicale italiana con il suo nuovo tour nei club: il MARA SATTEI LIVE 2026 partirà il 13 novembre da Roma e toccherà le principali città italiane.

Dopo aver animato i festival estivi, la cantautrice propone ora una tournée in location più raccolte, per presentare dal vivo le canzoni di CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO, album che segna un nuovo capitolo artistico dopo quattro anni di lavoro e introspezione. Il live diventa così spazio ideale per condividere col pubblico un percorso di ricerca sia personale sia musicale, offrendo una dimensione più intima e diretta al suo repertorio.

Mara Sattei ha deciso di rendere il suo tour ancora più significativo attraverso una collaborazione con _resetfestival: in ogni data sarà selezionato un artista emergente locale, chiamato ad aprire il concerto e a esibirsi davanti a una platea più ampia. Ogni tappa si trasformerà così in una vetrina per la nuova scena musicale italiana, aprendo la strada a talenti in cerca di ascolto ed espressione.

Quest'anno per me ha segnato una ripartenza, dopo una lunga pausa presa non per stanchezza, ma per ascoltarmi. Ho lasciato che il rumore fuori si abbassasse, per sentire meglio il mio. In mezzo a tutto quello che cambia: le persone, i posti, le versioni di me che nascono e finiscono, c'è una cosa che non si è mai mossa. La musica. È stata la prima cosa vera che ho avuto. Allora sono ripartita da lì. Non da un piano di marketing, ma da quello che sento quando scrivo una canzone. Per questo il mio tour si intreccerà con _resetfestival. Ad aprire i miei live nei club ci saranno artisti emergenti che verranno selezionati insieme a Reset, che da 18 anni supporta nuovi progetti. Quel palco l'ho avuto anch'io da qualcuno e ora sono felice di poterlo restituire. Solo un'occasione in più per chi ha solo bisogno di essere ascoltato, in un momento storico in cui, diciamocelo onestamente, un artista agli esordi fatica a portare live la propria arte. Vi aspetto, anzi, vi aspettiamo in tour, spiega Mara Sattei.

Il calendario del tour "MARA SATTEI LIVE 2026", organizzato da Magellano Concerti, comprende cinque appuntamenti nelle maggiori città: 13 novembre - Alcazar, Roma 18 novembre - Hiroshima Mon Amour, Torino 20 novembre - Capitol, Pordenone 23 novembre - Santeria Toscana 31, Milano 27 novembre - Casa delle Arti, Conversano (BA)

Biglietti in vendita nei circuiti abituali. Mara Sattei, sempre attenta a contaminazioni e collaborazioni, ribadisce così la sua volontà di restituire opportunità ai giovani artisti e contribuire attivamente all'evoluzione della musica dal vivo in Italia.

La carriera di Mara Sattei è già costellata da 18 dischi di platino e 6 d'oro, grazie anche a featuring di grande successo come Spigoli (con Carl Brave e thasup), Altalene (con Coez e thasup), Dilemme Remix, La Dolce Vita con Fedez e Tananai, oltre alla partecipazione a Sanremo 2023 e 2026 con brani di notevole impatto. Quest'anno ha pubblicato nuovi singoli e collaborato all'album Casa Gospel insieme al fratello thasup. Nei mesi più recenti ha lanciato Giorni tristi, Sopra di me e Le cose che non sai di me, ottenendo riscontri positivi da critica e pubblico.

Il ritorno di Mara Sattei sui palchi dei club italiani si preannuncia come un viaggio musicale all'insegna dell'autenticità, dell'incontro col pubblico e del sostegno concreto ai talenti emergenti, dimostrando ancora una volta la sua capacità di innovarsi senza perdere il contatto con le proprie radici.