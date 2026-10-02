Awkwafina protagonista di una nuova docuserie culinaria su Apple TV dal 6 novembre

Apple TV annuncia l'arrivo della docuserie culinaria Awkwafina: una chef improbabile, disponibile dal 6 novembre in streaming. In otto episodi, la protagonista Nora Lum, meglio nota come Awkwafina, intraprende un viaggio attraverso gli Stati Uniti con un obiettivo preciso: riportare in vita l'iconico ristorante cantonese di famiglia, Lum's, situato a Flushing, New York.



La star Awkwafina si mette in gioco con sincerità, ammettendo senza filtri: Non so cucinare. Proprio per niente. Armata di determinazione e accompagnata da chef di fama, esperti ristoratori e familiari, si impegna a perfezionare le proprie abilità culinarie, esplorando la complessità e la ricchezza della cucina asiatica americana contemporanea. Il percorso vede Awkwafina affrontare lezioni intensive presso il prestigioso Culinary Institute of America, scoprire i segreti del barbecue texano al fianco di Jimmy O. Yang, e ricevere preziosi consigli da maestri come Roy Choi e Martin Yan. Nelle Hawaii, approfondisce la cultura tiki che ispirò il ristorante della nonna, fino a cimentarsi tra i fornelli nel cuore della Chinatown di Los Angeles.



Il racconto intreccia tradizione, riscoperta personale e commedia. Ogni tappa rappresenta una crescita per Awkwafina e un'occasione per reinterpretare l'eredità di Lum's, rendendola accessibile a una nuova generazione. Il culmine di questo viaggio sarà rappresentato da una serata di inaugurazione tanto attesa, dove dovrà convincere il cliente più esigente: sua nonna.



La docuserie, prodotta da Twofour per Apple TV, vede tra i produttori esecutivi Nora Lum stessa, David Brindley, Itay Reiss e Caroline Davies. Segue la collaborazione tra lo studio britannico e la piattaforma già avviata con la serie di viaggi The Reluctant Traveler With Eugene Levy, apprezzata dal pubblico internazionale.



Apple TV si conferma così come punto di riferimento per il racconto delle grandi storie originali: dal suo debutto, il servizio ha ottenuto centinaia di riconoscimenti internazionali e ospita produzioni di successo come Ted Lasso, CODA, Scissione e numerosi documentari e film innovativi. La nuova docuserie promette di offrire agli spettatori una visione autentica, toccante e divertente, testimoniando una volta di più la forza delle storie familiari e il potere della cucina come strumento di unione e riscoperta.