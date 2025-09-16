Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Raduno straordinario al Mugello per il 50° anniversario della Coppa Renault

Published

Un weekend di pura passione motoristica ha visto protagonisti Quei Piloti di Coppa Renault e il CRAGI (Club Renault Alpine Gordini Italia), che hanno organizzato un evento memorabile per celebrare cinquant’anni di storia Renault nel motorsport e sulle strade. Nel paddock, appassionati e addetti ai lavori hanno potuto rivivere emozioni irripetibili, ritrovando i modelli che hanno scritto pagine indelebili della storia dell’automobile.

Dalla leggendaria Renault 5 Kit, che diede il via all’avventura sportiva nel 1975, fino alle più recenti Clio Cup, il raduno ha riunito le vetture che hanno infiammato circuiti, rally e strade di mezza Europa. Non sono mancate presenze d’eccezione come la Renault 5 Turbo e Turbo 2, la rarissima R5 Turbo “Tour de Corse” da rally, la potente Renault 21 Turbo protagonista del trofeo europeo e la fascinosa Renault Alpine V6 Turbo. A rappresentare il mondo rally c’erano anche la Mégane Maxi, la Renault 11 e la Clio Williams, simbolo di una generazione di appassionati.

Il raduno non poteva prescindere da due icone che hanno segnato la memoria collettiva: la Supercinque GT Turbo e la muscolare Clio V6. Spazio anche all’innovazione con la presenza della Renault 5 E-Tech Electric, che collega idealmente il passato glorioso della marca al futuro della mobilità sostenibile. Grande attenzione è stata dedicata anche al marchio Alpine, con esemplari che andavano dalla A310 stradale e da rally fino all’attuale A110, incarnazione moderna dello spirito sportivo francese.

Non solo auto, ma anche uomini e storie. A rendere il tutto ancora più speciale è stata la presenza di piloti, team e addetti ai lavori che hanno contribuito a scrivere questi cinquant’anni di competizioni. Renault Italia ha voluto rendere omaggio a Mauro Baldi, simbolo di talento e determinazione, con un riconoscimento per la sua carriera. Baldi, infatti, iniziò proprio con la R5 Kit nel 1975, conquistando i titoli italiano ed europeo nel 1977. Un successo che gli aprì le porte della Formula 3 e, pochi anni dopo, nel 1982, lo portò a debuttare in Formula 1, dimostrando come la Coppa Renault potesse essere una vera fucina di campioni.

Questo raduno non è stato soltanto una celebrazione nostalgica, ma un’occasione per riaffermare l’importanza di un marchio che ha saputo evolversi senza dimenticare le proprie radici.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Moda

Pandora lancia i nuovi charm MINI: simboli universali in un design essenziale e raffinato

Spettacolo

Sick Luke sconvolge le classifiche con il nuovo album “DOPAMINA”

Giochi

Turtle Beach Atlas 200: la nuova cuffia ufficiale per PS5 e PS4

Spettacolo

Francesca Michielin e Planet Funk: un’esplosiva collaborazione in “È Naturale”

Motori

Nuova Honda WN7: ecco la prima moto elettrica della Casa dell’Ala

Motori

Mazda incanta al Minardi Day 2025 con la nuova MX-5 Homura

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Giochi

Il ritorno di “Orizzonti Pokémon”: nuovi Episodi su Boing

Spettacolo

Il grande ritorno di Zucchero all’Arena di Verona: 12 spettacoli imperdibili

Motori

Pininfarina va a Corte per i suoi 95 anni

Motori

Raduno straordinario al Mugello per il 50° anniversario della Coppa Renault

Motori

Yamaha lancia la nuova gamma WR e TT-R per il 2026: divertimento e performance per tutti

Spettacolo

La Notte delle Hit: Suzuki Jukebox approda su Rai1 con un cast stellare

Motori

Nuovo Skoda Elroq: il SUV compatto elettrico di X Factor 2025

Motori

Italdesign protagonista a Detroit: due eventi strategici per rafforzare la presenza negli Stati Uniti

Spettacolo

“È sempre Cartabianca”: Omicidio Kirk e Tensione a Gaza tra i Temi del Dibattito

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: LAZZA si aggiunge alla line up a Roma

Motori

Si rinnova la passione per Moto Guzzi: in migliaia all’evento Open House 2025

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutta al Gran Turismo World Series
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

A Roma si apre un nuovo capitolo nel settore della mobilità sostenibile universitaria grazie alla collaborazione tra Luiss, Acea e Renault. L’iniziativa, lanciata il...

16 ore ago

Motori

Nuova Honda WN7: ecco la prima moto elettrica della Casa dell’Ala

Honda compie un passo storico nel mondo delle due ruote presentando ufficialmente la sua prima moto elettrica di serie: la Honda WN7. Dopo il...

18 ore ago

Motori

Mazda incanta al Minardi Day 2025 con la nuova MX-5 Homura

Mazda ha partecipato per la prima volta al celebre Minardi Day, portando in pista la nuova MX-5 Homura 1.5L, una versione sportiva della leggendaria...

18 ore ago

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

ARTEPARCO 2025 conferma il suo ruolo di punto d’incontro tra arte, natura e innovazione digitale. L’iniziativa, nata nel 2018 per valorizzare il Parco Nazionale...

21 ore ago