Raduno straordinario al Mugello per il 50° anniversario della Coppa Renault

Un weekend di pura passione motoristica ha visto protagonisti Quei Piloti di Coppa Renault e il CRAGI (Club Renault Alpine Gordini Italia), che hanno organizzato un evento memorabile per celebrare cinquant’anni di storia Renault nel motorsport e sulle strade. Nel paddock, appassionati e addetti ai lavori hanno potuto rivivere emozioni irripetibili, ritrovando i modelli che hanno scritto pagine indelebili della storia dell’automobile.

Dalla leggendaria Renault 5 Kit, che diede il via all’avventura sportiva nel 1975, fino alle più recenti Clio Cup, il raduno ha riunito le vetture che hanno infiammato circuiti, rally e strade di mezza Europa. Non sono mancate presenze d’eccezione come la Renault 5 Turbo e Turbo 2, la rarissima R5 Turbo “Tour de Corse” da rally, la potente Renault 21 Turbo protagonista del trofeo europeo e la fascinosa Renault Alpine V6 Turbo. A rappresentare il mondo rally c’erano anche la Mégane Maxi, la Renault 11 e la Clio Williams, simbolo di una generazione di appassionati.

Il raduno non poteva prescindere da due icone che hanno segnato la memoria collettiva: la Supercinque GT Turbo e la muscolare Clio V6. Spazio anche all’innovazione con la presenza della Renault 5 E-Tech Electric, che collega idealmente il passato glorioso della marca al futuro della mobilità sostenibile. Grande attenzione è stata dedicata anche al marchio Alpine, con esemplari che andavano dalla A310 stradale e da rally fino all’attuale A110, incarnazione moderna dello spirito sportivo francese.

Non solo auto, ma anche uomini e storie. A rendere il tutto ancora più speciale è stata la presenza di piloti, team e addetti ai lavori che hanno contribuito a scrivere questi cinquant’anni di competizioni. Renault Italia ha voluto rendere omaggio a Mauro Baldi, simbolo di talento e determinazione, con un riconoscimento per la sua carriera. Baldi, infatti, iniziò proprio con la R5 Kit nel 1975, conquistando i titoli italiano ed europeo nel 1977. Un successo che gli aprì le porte della Formula 3 e, pochi anni dopo, nel 1982, lo portò a debuttare in Formula 1, dimostrando come la Coppa Renault potesse essere una vera fucina di campioni.

Questo raduno non è stato soltanto una celebrazione nostalgica, ma un’occasione per riaffermare l’importanza di un marchio che ha saputo evolversi senza dimenticare le proprie radici.