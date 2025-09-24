Raduno Suzuki 4×4 2025: avventura e panorami mozzafiato sul Gran Sasso

Il 14° Raduno Suzuki 4×4 ha portato ancora una volta adrenalina, passione e natura al centro dell’esperienza. Lo scorso 20 settembre 2025, il magnifico scenario dell’Altopiano del Gran Sasso (AQ) ha accolto 95 equipaggi provenienti da tutta Italia, pronti a vivere una giornata indimenticabile tra off-road, paesaggi unici e spirito di condivisione.

Sin dalle prime ore del mattino, Fonte Cerreto è stata teatro di entusiasmo e attesa. Dopo il caloroso benvenuto del board Suzuki e della campionessa olimpica Carolina Kostner, gli equipaggi hanno preso parte al briefing organizzato da Drive Event Adventure, per poi mettersi in marcia lungo due diversi itinerari studiati per valorizzare al meglio le potenzialità della trazione integrale AllGrip Suzuki.

Il percorso “Avventura”, dedicato ai modelli con marce ridotte, ha impegnato i partecipanti in un tracciato di 103 chilometri con un dislivello di 800 metri. Qui, varianti tecniche e passaggi più complessi hanno esaltato la sicurezza e la robustezza delle vetture, regalando ai piloti più esperti emozioni autentiche. Parallelamente, l’itinerario “Panoramico” ha condotto i SUV Suzuki attraverso 82 chilometri di sterrati e sentieri immersi nei boschi, con un dislivello di 1000 metri. Un’esperienza suggestiva, capace di unire la voglia di avventura al piacere della scoperta di panorami mozzafiato.

La pausa pranzo nel comune di Poggio Picenze è stata l’occasione perfetta per condividere le prime impressioni e consolidare lo spirito di gruppo. La giornata si è poi conclusa con il divertimento del parco giochi off-road, un’area attrezzata e sicura con ostacoli di varia difficoltà, pensata per permettere a tutti i partecipanti di testare le performance dei propri veicoli in condizioni controllate ma emozionanti.

Il Raduno Suzuki 4×4 2025 non è stato solo un evento motoristico, ma un vero e proprio viaggio tra natura, passione e tecnologia. L’incontro tra l’anima avventurosa degli equipaggi e la forza dei modelli Suzuki ha confermato ancora una volta il successo di un appuntamento ormai diventato tradizione.

Il brand giapponese dà già appuntamento a tutti gli appassionati: il prossimo Raduno Suzuki 4×4 si terrà sabato 19 settembre 2026, sempre nel cuore dell’Abruzzo, per una nuova edizione pronta a regalare emozioni uniche e a consolidare la community Suzuki.