Motori

RAM presenta in anteprima Rampage in Europa sul palcoscenico di Fieracavalli

Published

RAM sceglie il prestigioso palcoscenico di Fieracavalli per presentare in anteprima europea il nuovo Rampage, il pick-up compatto premium lifestyle che segna una svolta per il marchio e per il mercato del continente. In qualità di main partner dell’edizione 2025 dell’evento equestre di Verona, in programma dal 6 al 9 novembre, il brand americano porta per la prima volta in Europa un modello che unisce la praticità di un C-SUV alla forza di un pick-up di medie dimensioni.

Con questa anteprima, RAM inaugura un nuovo capitolo nella propria strategia di espansione in Europa. Attraverso una proposta pionieristica, introduce un veicolo che colma un vuoto nel mercato: un pick-up pensato per la guida quotidiana ma senza rinunciare a capacità di carico, tecnologia e prestazioni. Il Rampage è frutto di un progetto interamente sviluppato e prodotto in Brasile e rappresenta un primo passo verso la ridefinizione del concetto di pick-up nel contesto europeo.

Il modello è proposto in due versioni: la Rebel, dedicata all’off-road, con motore 2.2 Multijet Turbo Diesel da 200 CV e 450 Nm di coppia, e la più sportiva R/T, spinta dal propulsore 2.0 Hurricane 4 Turbo Benzina da 272 CV e 400 Nm. Entrambe adottano trazione integrale 4×4 e cambio automatico a nove marce, offrendo un equilibrio tra performance, comfort e versatilità.

Esteticamente, il Rampage riprende i tratti distintivi del linguaggio RAM: proporzioni robuste (5.028 mm di lunghezza, 1.886 mm di larghezza e 1.716 mm di altezza), presenza muscolare e firma luminosa full-LED. La Rebel si distingue per lo stile tecnico e gli pneumatici All-Terrain Pirelli Seal Inside, mentre la R/T esprime la vocazione sportiva con assetto ribassato, cerchi da 19 pollici e dettagli nero lucido. Il vano di carico da 980 litri conferma la sua doppia anima: praticità da veicolo da lavoro e comfort da auto di tutti i giorni.

Gli interni offrono un ambiente orientato al conducente con materiali di pregio. La plancia, in pelle o Suede a seconda della versione, integra il sistema infotainment da 12,3 pollici con connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto e un cluster digitale da 10,3 pollici. A bordo spiccano l’impianto audio Harman Kardon® a dieci altoparlanti, il sistema RAM Charger con sei porte USB e 35,4 litri di spazi portaoggetti. L’ergonomia è pensata per una guida intuitiva e confortevole: il selettore rotativo del cambio e i comandi semplificati riducono al minimo le distrazioni.

Dal punto di vista dinamico, il Rampage promette una guida coinvolgente. La versione R/T accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h, mentre la Rebel offre un equilibrio ideale per l’off-road, con portata di oltre 1.000 kg e robustezza progettata per affrontare i terreni più impegnativi. Entrambe le varianti vantano sospensioni multilink su entrambi gli assi, Hill Descent Control e freni a disco ventilati, garantendo sicurezza e controllo.

Elemento distintivo del nuovo RAM Rampage è la dotazione tecnologica. Il veicolo propone un pacchetto ADAS di Livello 2 con Active Driver Assist, Traffic Jam Assist, Highway Assist e Hands-off Detection, oltre a sistemi avanzati come frenata automatica d’emergenza, rilevamento pedoni e ciclisti, Adaptive Cruise Control con Stop&Go, Lane Departure Warning Plus e Blind Spot Detection. La sicurezza passiva è assicurata da sette airbag e da una serie di accorgimenti che posizionano il modello ai vertici della categoria.

A commentare l’importanza della presentazione è stato il responsabile di RAM Brand Enlarged Europe, “Portare Rampage in Europa segnerebbe un nuovo capitolo audace per RAM. Con il suo design senza compromessi, le sue caratteristiche premium e le sue prestazioni potenti, Rampage è più di un pick-up compatto: è una dichiarazione di stile di vita. Fieracavalli è il palcoscenico perfetto per mostrare un veicolo che incarna i valori fondamentali di RAM: forza, prestazioni, esclusività e tecnologia all’avanguardia, pensati per il cliente europeo.”

RAM rafforza così la propria identità premium e consolida la relazione con il mondo equestre. In qualità di main partner di Fieracavalli 2025, il marchio sarà anche Title Sponsor del Padiglione 8 e avvierà una collaborazione con Scuderia 1918, realtà d’eccellenza internazionale. I truck RAM verranno messi a disposizione della squadra per gli spostamenti durante gli eventi ufficiali, a testimonianza della sinergia tra performance, potenza e passione.

 

