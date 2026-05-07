Range Rover SV Ultra: lusso e tecnologia al massimo livello per l'iconico SUV britannico

La nuova Range Rover SV Ultra segna un nuovo capitolo nell’universo del lusso automobilistico, portando al debutto una combinazione senza precedenti di design esclusivo, materiali ricercati e tecnologie audio immersive. Presentata ufficialmente da Range Rover, la SV Ultra rappresenta l’interpretazione più sofisticata del concetto di “Modern Luxury”, elevando comfort, benessere e qualità sensoriale a un livello superiore.

La nuova ammiraglia della gamma Range Rover punta su un’estetica raffinata e contemporanea. La carrozzeria introduce l’esclusiva tinta Titan Silver, sviluppata appositamente per la SV Ultra grazie all’utilizzo di sottili lamelle di alluminio reale e pigmenti avanzati capaci di creare un effetto visivo profondo e luminoso, quasi simile al metallo liquido. Gli inserti Satin Platinum Atlas e Silver Chrome valorizzano ulteriormente il look esterno, insieme ai nuovi cerchi in lega da 23 pollici con dettagli dedicati.

Anche l’abitacolo della Range Rover SV Ultra porta il lusso a un nuovo livello. L’interno bicolore in Ultrafabrics™ Orchid White e Cinder Grey abbandona completamente la pelle, scegliendo materiali innovativi e sostenibili senza rinunciare all’eleganza. I sedili presentano un sofisticato motivo a mosaico lavorato al laser con perforazioni complesse, mentre il nuovo intarsio in palma di rattan a poro aperto attraversa la plancia e la zona posteriore creando un ambiente moderno e ricercato.

Uno degli elementi più innovativi della nuova Range Rover SV Ultra è però il sistema SV Electrostatic Sound, una tecnologia audio elettrostatica ad alta fedeltà introdotta per la prima volta su un’automobile. Il sistema utilizza 21 trasduttori ultraleggeri integrati nei poggiatesta, nei sedili e nel tetto dell’abitacolo per creare un’esperienza sonora immersiva, capace di trasformare il SUV in una vera sala da concerto su ruote. Secondo il marchio britannico, i diffusori rispondono fino a 1.000 volte più velocemente rispetto agli altoparlanti tradizionali, garantendo una resa sonora più dettagliata e naturale.

L’esperienza sensoriale viene ulteriormente amplificata dai sistemi Body and Soul Seats e Sensory Floor, che permettono agli occupanti di percepire fisicamente la musica attraverso vibrazioni sincronizzate diffuse nei sedili e nel pavimento. Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema analizza i contenuti audio in tempo reale per offrire un’esperienza multisensoriale completa, con modalità dedicate al relax, alla concentrazione e al benessere psicofisico.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Range Rover SV Ultra sarà disponibile inizialmente con la motorizzazione ibrida plug-in P550e e con il propulsore V8 P540. Il brand ha inoltre confermato l’arrivo di una versione completamente elettrica entro la fine del 2026, proseguendo così la strategia di elettrificazione del marchio britannico.



