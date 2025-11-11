Rebecca Fraschini nuova Fleet Sales Specialist di OMODA & JAECOO Automotive Italy

OMODA & JAECOO AUTOMOTIVE ITALY annuncia un nuovo ingresso strategico nel proprio organico con la nomina di Rebecca Fraschini come Fleet Sales Specialist. L’arrivo di Fraschini rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del marchio in Italia, in un momento di forte sviluppo nel settore automotive premium e sostenibile.

Laureata in Comunicazione Pubblica e d’Impresa presso l’Università Statale di Milano, Rebecca Fraschini porta con sé una solida esperienza nel settore del noleggio a lungo termine e delle flotte aziendali. La sua carriera si è sviluppata in Volkswagen Leasing GmbH, dove ha trascorso sette anni ricoprendo ruoli chiave all’interno del Customer Care e del Fleet Department, consolidando competenze strategiche nella gestione dei clienti corporate e nella consulenza B2B.

Nel 2024, Fraschini ha proseguito la sua crescita professionale entrando in BYD come Fleet Sales Assistant, contribuendo all’espansione del marchio nel canale flotte con un approccio innovativo e orientato al cliente.

Con il nuovo incarico in OMODA & JAECOO AUTOMOTIVE ITALY, Rebecca Fraschini riporterà a Stefano Landoni, Fleet Sales Manager, sotto il coordinamento di Nicola Marsala, Business Director. La sua missione sarà quella di rafforzare la presenza del brand nel mercato flotte e sviluppare nuove opportunità commerciali in linea con la strategia di crescita del gruppo.