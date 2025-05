RED BULL FRISTA: HYDRA è il vincitore della finale nazionale del contest di freestyle a Milano

Milano è stata protagonista di un evento straordinario nel mondo del freestyle: la finale nazionale del Red Bull Frista. Lo scorso sabato 17 maggio, il quartiere Barona si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando una competizione che ha registrato il tutto esaurito. Con l’entusiasmo palpabile, appassionati di freestyle si sono radunati in Piazza delle Donne Partigiane per assistere a scontri verbali che hanno lasciato il segno.

Il titolo di miglior freestyler d’Italia è andato a HYDRA, classe 1998 di Como, che ha saputo conquistare pubblico e giuria grazie alla sua impressionante abilità e creatività. La gara, che ha visto partecipare 16 finalisti, era stata anticipata da un qualifier il 29 marzo scorso, che ha definito i protagonisti della serata. La giuria, composta da nomi illustri del panorama musicale come NITRO, NERONE e DANNO, ha esaltato il livello di competizione e ha certificato la vittoria di Hydra.

Il format, creato da Red Bull, non solo ha offerto una piattaforma d’eccellenza per il freestyle italiano, ma ha anche consolidato lo status di Milano come epicentro culturale e artistico. La serata è stata condotta da ENSI, icona del freestyle in Italia, accompagnato dal co-host ARES ADAMI.

Durante l’evento, i 16 freestyler finalisti si sono sfidati all’ultimo verso. Il pubblico, entusiasta e numeroso, ha assistito a un’esibizione mozzafiato dove punchline e improvvisazione hanno fatto da protagonisti. “C’è molta più gente appassionata di freestyle rispetto a una decina d’anni fa. Anche le battle sono molto più frequentate, molta gente si fa trasferte proprio per fare una battle, viaggia anche 10 ore in treno. Ed è molto più difficile adesso emergere, anche solo passare la selezione, essendoci molte persone”, ha dichiarato HYDRA dopo la sua vittoria.

In un panorama in continua crescita, eventi come il Red Bull Frista rappresentano una straordinaria occasione per gli appassionati e i giovani talenti di far emergere la loro arte. HYDRA non nasconde la soddisfazione: “Sono sicuramente molto contento che ci sia stato un evento come Red Bull Frista, vedendo anche quello che succede nelle altre nazioni, era atteso da anni. Sono contento che finalmente ci sia stato e ovviamente sono contento di averlo vinto io! Proprio il fatto che ci fosse una cosa così grande mi ha fatto dire ‘Ok, adesso mi devo impegnare’.”

L’eco del successo del Red Bull Frista a Milano continuerà a risuonare, ispirando nuove generazioni di freestyler a raggiungere vette sempre più alte nel panorama musicale italiano.