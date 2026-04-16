LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro svela la Batcaverna in un nuovo video

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo video che offre una panoramica dettagliata della leggendaria Batcaverna di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, la prossima avventura open world in uscita il 22 maggio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Nel filmato, narrato da Jonathan Smith, direttore strategico di TT Games, viene mostrato come la Batcaverna sia stata ricostruita con minuzia utilizzando mattoncini LEGO, e funzioni come vero centro operativo e luogo nel quale i giocatori potranno ritrovare ogni aspetto iconico della storia di Batman. La caverna si evolve e si arricchisce di nuove funzionalità mentre si progredisce nella campagna, offrendo un'esperienza immersiva sia per fan di lunga data sia per nuovi giocatori.

Elemento centrale del gioco sarà la collezione di oltre 100 costumi, che coprono tutte le epoche di Batman: dal costume dell'Età dell'Oro del 1939 fino a quelli più recenti visti nei film di successo. La Batcaverna non ospita solo i costumi, ma anche i veicoli più amati della saga, inclusa la Batmobile della serie TV degli anni Sessanta, quella gotica del film del 1989, il Tumbler della trilogia Il Cavaliere Oscuro e molte altre, tutte ricreate fedelmente in versione LEGO.

Nella Batcaverna sarà possibile potenziare i gadget, esporre trofei, sfruttare il Batcomputer e perfino personalizzare l'ambiente con oggetti a tema, fino ad avere una palestra personale. Gli appassionati che preordineranno la Deluxe Edition potranno giocare con 72 ore di anticipo e ricevere un esclusivo costume dedicato alla serie a fumetti Il Ritorno del Cavaliere Oscuro.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro si ispira a decenni di storie, film e giochi di Batman, e promette una nuova esperienza ricca di dettagli, umorismo e innovazione open world. Al lancio sarà possibile sbloccare il costume Batman Età dell'Oro creando un account WB Games. Inoltre, sono disponibili quattro nuovi set LEGO DC Batman, ognuno con contenuti digitali esclusivi riscattabili all'uscita del gioco, tra cui tute e versioni delle iconiche Batmobili in oro, accessibili solamente con l'acquisto dei set fisici.

Sviluppato da TT Games, già autori di celebri titoli LEGO, il gioco invita a rivivere e reinventare l'universo di Batman attraverso il classico stile interattivo e creativo del mondo LEGO. L'uscita per Nintendo Switch 2 è prevista più avanti nel 2026.