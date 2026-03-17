Suunto rinnova la partnership con l’UTMB World Series: nel 2026 torna protagonista al Chianti Ultra Trail

La collaborazione tra Suunto e l’UTMB World Series prosegue anche nel 2026, confermando una sinergia che negli ultimi anni ha contribuito allo sviluppo e alla valorizzazione del trail running a livello internazionale. Il marchio finlandese, leader nella produzione di sportwatch GPS multisport e strumenti per l’allenamento outdoor, sarà ancora una volta partner tecnico del Chianti Ultra Trail by UTMB, in programma dal 19 al 22 marzo 2026.

L’evento, tra i più attesi del calendario internazionale, si svolgerà nel cuore della Toscana, tra le colline e i vigneti del Chianti, offrendo ai partecipanti uno scenario unico in cui sport, natura e cultura si fondono in un’esperienza di corsa senza eguali. Considerato la prima grande sfida stagionale per i runner di tutto il mondo, il Chianti Ultra Trail richiama ogni anno atleti di altissimo livello, uniti dalla passione per l’off-road e dal desiderio di misurarsi in un territorio di rara bellezza.

Nel 2025, la manifestazione ha registrato 3.454 partecipanti su 3.742 iscritti, con una percentuale di completamento pari al 92%. La gara regina, la Ultra Trail Chianti Castles da 120 km, ha messo alla prova anche i più esperti, con un dislivello positivo di 5.200 metri, confermandosi una competizione tanto impegnativa quanto affascinante.

Per il 2026, Suunto non sarà solo sponsor tecnico ma anche promotore di un momento dedicato alla community dei runner e agli appassionati di outdoor. Venerdì 20 marzo, alle ore 15:30, andrà in scena la Chianti Hills Trail Run by Suunto, una sessione di allenamento aperta a tutti, pensata per far vivere in prima persona la magia delle colline toscane. Si tratterà di un’esperienza guidata accessibile a corridori di ogni livello, con l’obiettivo di condividere la passione per la corsa e celebrare l’inizio di una nuova stagione di trail running.

Con il consolidamento di questa partnership, Suunto ribadisce il proprio ruolo al fianco degli sportivi, proponendosi come marchio di riferimento per chi cerca affidabilità, precisione e innovazione tecnologica nelle proprie avventure outdoor. Il Chianti Ultra Trail by UTMB rappresenta così non solo un appuntamento sportivo di grande rilievo, ma anche un simbolo della connessione tra uomo, natura e tecnologia, valori centrali nel DNA del brand finlandese.