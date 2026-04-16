DJI Osmo Pocket 4: la nuova fotocamera tascabile con 4K e 240 fps

DJI annuncia il debutto di Osmo Pocket 4, la nuova fotocamera tascabile con stabilizzatore che promette prestazioni di livello professionale in formato compatto. Il cuore del dispositivo è un sensore CMOS da 1 pollice, capace di video Ultra HD fino a 4K/240 fps e di catturare immagini estremamente nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.



I contenuti in slow motion raggiungono ora una fluidità raddoppiata rispetto alla generazione precedente, rendendo Osmo Pocket 4 ideale per i creator che desiderano effetti cinematografici e dettagli perfetti. Il profilo colore D-Log a 10 bit e i 14 stop di gamma dinamica permettono di ottenere toni realistici sia al tramonto sia in scenari complessi, mentre la luminosità del sensore e l'apertura f/2,0 valorizzano anche i volti.



La stabilizzazione elettronica su tre assi permette riprese stabili camminando o durante eventi in movimento. Con ActiveTrack 7.0, i soggetti restano a fuoco e nell'inquadratura anche con zoom 4x, e le nuove modalità di tracciamento rendono ancora più semplice mantenere la scena sempre perfetta. Bastano dei semplici gesti delle mani per attivare funzioni come il tracciamento attivo o lo scatto rapido, semplificando la realizzazione di vlog o riprese social.



La facilità d'uso è ulteriormente valorizzata da una serie di controlli intuitivi: il nuovo joystick 5D, lo schermo rotabile e i pulsanti dedicati permettono una personalizzazione istantanea. L'archiviazione interna da 107 GB consente di registrare più filmati senza necessità immediata di schede di memoria, favorendo flussi di lavoro immediati grazie alla velocità di trasferimento fino a 800 MB/s.



Sono molteplici le funzioni creative integrate come l'effetto motion blur, i toni pellicola, l'abbellimento in-camera e la luce di riempimento, che aiutano ad adattare subito immagini e video a ogni scenario. La fotocamera è pensata anche per sessioni lunghe e mobilità: con la ricarica rapida può riprendere fino a tre ore consecutive dopo soli 18 minuti di carica.



Audio di qualità garantito grazie all'array di microfoni integrato e piena compatibilità con l'ecosistema OsmoAudio, incluso il supporto per trasmettitori DJI Mic fino a quattro canali separati.



I prezzi partono da 499 euro per la versione Standard, completa di accessori essenziali, mentre il Creator Combo a 629 euro aggiunge elementi dedicati ai content creator più esigenti come il trasmettitore DJI Mic 3, l'obiettivo grandangolare e la luce di riempimento.



Sono inoltre disponibili numerosi accessori dedicati per ampliare le possibilità creative, tra cui luci, filtri magnetici, manici con batteria integrata e mini-treppiede.



Per tutelare l'acquisto, il servizio DJI Care Refresh offre copertura per danni accidentali e il programma di sostituzione, con soluzioni annuali o biennali che includono garanzia ufficiale e spedizione gratuita.

