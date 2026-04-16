NEOGEO AES+ ritorna: la leggendaria console arcade si rilancia per Natale 2026

Uno dei nomi più amati e rispettati della storia videoludica fa il suo grande ritorno: NEOGEO AES+, la mitica console da casa di SNK, verrà rilanciata per le festività natalizie del 2026. Realizzata in collaborazione con SNK e distribuita da PLAION REPLAI, NEOGEO AES+ arriverà ufficialmente nei negozi il 12 novembre 2026, con preordini disponibili fin da subito.

La nuovissima revisione della console punta sull'autenticità assoluta: niente emulazione, nessuna microconsole, nessun compromesso. Il nuovo hardware si basa su circuiti integrati ASIC per assicurare la massima fedeltà all'esperienza arcade originale, riproducendo estetica, sensazioni e gameplay esattamente come negli anni Novanta. La console sarà pienamente compatibile sia con le cartucce NEOGEO AES classiche sia con le nuove uscite dedicate.

L'edizione NEOGEO AES+ viene incontro sia ai collezionisti più esigenti sia ai nuovi appassionati. Oltre all'uscita AV per i nostalgici dei monitor CRT, il sistema offre una moderna porta HDMI a bassa latenza per giocare in alta definizione fino a 1080p. Tra le funzioni evolute spiccano BIOS su schermo, interruttori DIP per cambiare lingua, overclock hardware, scelta delle modalità video e salvataggio permanente dei punteggi record. Il tutto con consumo energetico ottimizzato.

In occasione del 35° anniversario di NEOGEO, la nuova console arriverà con un ecosistema completo di giochi e accessori. Dal lancio saranno subito disponibili dieci grandi classici: Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves, Big Tournament Golf, Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord e Over Top. Seguiranno altre uscite dedicate nel corso dell'anno.

Sono previste due versioni della console: l'edizione Standard a 199,99 euro e la ricercatissima 35th Anniversary Edition a 299,99 euro, caratterizzata da una colorazione bianco ghiaccio, Arcade Stick wireless, Memory Card e una rarissima cartuccia di Metal Slug in versione esclusiva bianca. Ogni confezione include alimentatore, cavo HDMI e Arcade Stick replica 1:1 - il controller arcade è utilizzabile sia via cavo che wireless.

Per offrire ancora più fedeltà all'originale, disponibili anche Memory Card e Gamepad storici, fedelmente ricreati nelle nuove versioni. Le cartucce dei giochi, confezionate singolarmente, saranno vendute a 79,99 euro l'una con prezzi degli accessori variabili in base al territorio.

"NEOGEO rimane impareggiabile agli occhi degli appassionati di arcade che non sono mai stati disposti ad accettare nulla di meno dell'autentica esperienza da sala giochi. Da 35 anni, l'hardware di SNK continua a stupire i giocatori con la sua collezione di giochi, che comprende una vasta gamma di titoli eccezionali, in qualche modo migliorati con il passare del tempo e rimasti dei classici intramontabili fino ad oggi. Siamo più che entusiasti di riproporre questo sistema leggendario ai giocatori moderni, in un modo che non scende a compromessi sull'integrità dell'hardware originale e sull'esperienza da collezione, ora a un prezzo accessibile a tutti i giocatori. Non vediamo l'ora di svelare altre novità nel corso dell'anno e non vediamo l'ora che i giocatori riscoprano il 100Mega Shock che solo NEOGEO può offrire."

Il ritorno di NEOGEO AES+ rappresenta un evento atteso da collezionisti, retro-gamer e tutti gli amanti dell'autentica esperienza arcade. Per la prima volta dopo decenni, la console iconica sarà nuovamente disponibile a un prezzo accessibile accompagnata dai grandi classici che hanno segnato intere generazioni di giocatori.