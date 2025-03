Renault 5 Turbo 3E: la prima “supercar” elettrica compatta

Renault rilancia la leggenda, trasformandola in un’icona elettrica ad alte prestazioni. La nuova Renault 5 Turbo 3E non è solo un omaggio alla gloriosa R5 Turbo degli anni ’80, ma segna l’arrivo di una categoria inedita: quella delle supercar compatte elettriche. Con 540 CV scaricati direttamente sulle ruote posteriori e una scocca in carbonio, questo bolide promette emozioni da pista, ma su strada.

La Renault 5 Turbo 3E riprende le linee esuberanti della sua antenata, enfatizzando dettagli aerodinamici per esaltare la sportività. Paraurti sporgenti, spoiler imponente e carreggiata allargata definiscono un look aggressivo e iconico, mantenendo la compattezza di una hot hatch.

Sotto la carrozzeria, l’auto nasconde una piattaforma realizzata su misura con architettura 800V, permettendo una ricarica ultraveloce: dal 15 all’80% in soli 15 minuti grazie ai 350 kW in corrente continua. Un dato che si sposa perfettamente con le prestazioni mozzafiato: 0-100 km/h in meno di 3,5 secondi e una velocità massima di 270 km/h (su pista).

Alpine, marchio sportivo del Gruppo Renault, ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo di questa vettura. Il telaio in alluminio ultraleggero, abbinato a una batteria da 70 kWh, consente di contenere il peso a 1.450 kg, garantendo un rapporto peso/potenza di 2,7 kg/CV, simile a quello delle hypercar più performanti.

A rendere ancora più affascinante la guida ci pensano i due motori elettrici indipendenti sulle ruote posteriori, capaci di erogare 4.800 Nm di coppia e dotati di una funzione drift assist, per esaltare la guidabilità e il controllo in curva.

Gli interni riflettono l’anima racing della Turbo 3E: sedili avvolgenti con cinture a sei punti, materiali premium come Alcantara e fibra di carbonio, oltre a un volante dotato di pulsante boost per sprigionare il massimo della potenza nei momenti critici. Il sistema OpenR Link con Google integrato offre connettività avanzata e gestione ottimizzata della ricarica.

Renault punta sull’esclusività, rendendo la Turbo 3E altamente personalizzabile: dalla livrea ai dettagli degli interni, ogni esemplare potrà essere unico. La produzione sarà limitata a 1.980 unità, un numero che omaggia l’anno di nascita della prima Renault 5 Turbo.

Le prenotazioni partiranno a breve, mentre le prime consegne sono previste per il 2027.