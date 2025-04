Renault 5 Turbo 3E: prenotazioni aperte per la supercar elettrica

Renault fa sognare gli appassionati di auto sportive con l’annuncio dell’apertura delle prenotazioni per la sua attesissima Renault 5 Turbo 3E, una “supercar compatta” che reinterpreta in chiave elettrica l’iconico spirito delle leggendarie Renault 5 Turbo e Turbo 2. Con un design audace e prestazioni da brivido, questa vettura incarna l’anima innovativa e sportiva del marchio francese.

Dotata di un’architettura a 800 volt e di due potenti motori elettrici da 540 cavalli posizionati sulle ruote posteriori, la Renault 5 Turbo 3E promette un’esperienza di guida entusiasmante e dinamica. Questo modello in edizione limitata sarà prodotto in soli 1.980 esemplari numerati, rendendola un oggetto del desiderio per collezionisti e amanti delle performance.

A partire dal 22 aprile, Renault ha attivato un sistema di prenotazioni dedicato per coloro che desiderano assicurarsi uno dei rari esemplari. Il processo prevede la possibilità di fissare un appuntamento presso un concessionario Renault e sottoscrivere un voucher di prenotazione del valore di 50.000 euro. Questo deposito garantirà la priorità nell’acquisto della Renault 5 Turbo 3E al momento dell’apertura ufficiale delle vendite e, potenzialmente, offrirà anche la scelta del numero di serie.

La commercializzazione della Renault 5 Turbo 3E è prevista in un secondo momento, con un prezzo di lancio fissato a 155.000 euro per i primi 500 clienti che avranno formalizzato la prenotazione prioritaria presso la rete Renault in Europa (incluso il Regno Unito), Turchia, Medio Oriente, Giappone e Australia.

Gli appassionati avranno l’opportunità di personalizzare il proprio veicolo nel corso del 2026, mentre le prime consegne sono stimate per il 2027.