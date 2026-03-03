Renault Austral E-Tech Series: una gamma esclusiva per l’Italia

Nel 2025 Renault Austral ha compiuto un importante passo evolutivo con un aggiornamento profondo che rafforza il ruolo del SUV come pilastro del segmento C. Il restyling ha introdotto un design più moderno e coerente con il family feeling della casa francese, avvicinando ulteriormente Austral alla più recente Renault Rafale, mentre l’esperienza a bordo è stata migliorata grazie a nuove tecnologie e a un comfort di livello superiore. Il risultato è un modello ancora più competitivo in un segmento sempre più affollato, capace di coniugare efficienza, connettività e piacere di guida in un pacchetto completo.

Oggi l’intera gamma Austral è equipaggiata esclusivamente con la motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 200 cavalli, scelta che punta a offrire il miglior equilibrio tra prestazioni e consumi. Secondo i dati dichiarati, il SUV compatto può raggiungere fino a 1.100 km di autonomia complessiva con un pieno, con consumi medi pari a 4,7 l/100 km, valori che lo posizionano tra i più efficienti della categoria.

Con oltre 21.000 unità vendute dal lancio, Austral si conferma un modello chiave nella strategia di crescita di Renault nel segmento C europeo.

Per rendere l’offerta ancora più competitiva dopo il restyling, Renault introduce in Italia la nuova gamma Austral E-Tech Series, disponibile unicamente con motore Full Hybrid E-Tech 200 cv. Il prezzo di listino parte da 35.900 euro, posizionando il modello in modo aggressivo rispetto ai concorrenti.

La novità più immediata riguarda l’introduzione della tinta Nero Etoilé di serie, che offre un vantaggio cliente di 1.000 euro rispetto alle versioni precedenti. Debutta inoltre la nuova colorazione Blu Ardesia satinato, che amplia la palette cromatica insieme alle varianti standard, be-style e satinate.

La gamma è strutturata sui livelli Evolution, Techno ed Esprit Alpine, pensati per soddisfare sia i clienti privati sia il mondo delle piccole e medie imprese, con un posizionamento sempre più vicino al territorio premium.

L’aggiornamento 2025 di Austral punta con decisione sull’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di rendere la vita a bordo più connessa, intuitiva e confortevole.

Tra le novità più rilevanti spicca il nuovo caricatore wireless con standard Qi2, una tecnologia che Renault introduce per la prima volta nella propria gamma. Grazie all’anello magnetico, compatibile anche con MagSafe per iPhone, la ricarica risulta più stabile ed efficiente, con la possibilità di recuperare fino al 50% della batteria in un’ora senza problemi di surriscaldamento. Anche gli smartphone precedenti compatibili con la ricarica a induzione possono sfruttare il sistema tramite cover o anello magnetico.

A partire dal 2026, Austral beneficia della nuova offerta di connettività sviluppata dall’operatore virtuale Airnity, specializzato nei servizi automotive. Il sistema prevede un pacchetto Internet sicuro integrato direttamente nell’infotainment, permettendo di utilizzare le app di OpenR Link senza dover collegare lo smartphone.

Il piano include 2 GB al mese per tre anni (o per tutta la durata del contratto con Mobilize Financial Services), sufficienti per coprire l’uso delle applicazioni più diffuse a bordo, come streaming audio o video.

Un futuro aggiornamento over-the-air porterà a bordo Google Gemini, destinato a sostituire Google Assistant. Il nuovo assistente conversazionale promette un’interazione molto più naturale con il veicolo: sarà possibile parlare in modo spontaneo, interrompere le richieste in corso o cambiare lingua durante la conversazione, rendendo il sistema di bordo più vicino a un vero copilota digitale.

Sul fronte della dinamica di guida debutta lo Smart Mode, che prende il posto della precedente modalità Perso. Il sistema gestisce automaticamente il passaggio tra le modalità MULTI-SENSE (Eco, Comfort e Sport) in base allo stile di guida.

In pratica, l’auto può offrire immediatamente la reattività della modalità Sport durante un sorpasso, per poi tornare in automatico alla modalità Eco quando il ritmo si fa più rilassato, ad esempio nel traffico urbano. Il risultato è una guida più fluida, efficiente e intuitiva.

Con il profondo aggiornamento 2025, Renault Austral rafforza la propria posizione tra i SUV compatti più completi sul mercato. Design evoluto, tecnologia di ultima generazione ed elevata efficienza ibrida rappresentano i pilastri di un modello che punta chiaramente a un posizionamento più alto.