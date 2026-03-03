Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Renault Austral E-Tech Series: una gamma esclusiva per l’Italia

Published

Nel 2025 Renault Austral ha compiuto un importante passo evolutivo con un aggiornamento profondo che rafforza il ruolo del SUV come pilastro del segmento C. Il restyling ha introdotto un design più moderno e coerente con il family feeling della casa francese, avvicinando ulteriormente Austral alla più recente Renault Rafale, mentre l’esperienza a bordo è stata migliorata grazie a nuove tecnologie e a un comfort di livello superiore. Il risultato è un modello ancora più competitivo in un segmento sempre più affollato, capace di coniugare efficienza, connettività e piacere di guida in un pacchetto completo.

Oggi l’intera gamma Austral è equipaggiata esclusivamente con la motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 200 cavalli, scelta che punta a offrire il miglior equilibrio tra prestazioni e consumi. Secondo i dati dichiarati, il SUV compatto può raggiungere fino a 1.100 km di autonomia complessiva con un pieno, con consumi medi pari a 4,7 l/100 km, valori che lo posizionano tra i più efficienti della categoria.

Con oltre 21.000 unità vendute dal lancio, Austral si conferma un modello chiave nella strategia di crescita di Renault nel segmento C europeo.

Per rendere l’offerta ancora più competitiva dopo il restyling, Renault introduce in Italia la nuova gamma Austral E-Tech Series, disponibile unicamente con motore Full Hybrid E-Tech 200 cv. Il prezzo di listino parte da 35.900 euro, posizionando il modello in modo aggressivo rispetto ai concorrenti.

La novità più immediata riguarda l’introduzione della tinta Nero Etoilé di serie, che offre un vantaggio cliente di 1.000 euro rispetto alle versioni precedenti. Debutta inoltre la nuova colorazione Blu Ardesia satinato, che amplia la palette cromatica insieme alle varianti standard, be-style e satinate.

La gamma è strutturata sui livelli Evolution, Techno ed Esprit Alpine, pensati per soddisfare sia i clienti privati sia il mondo delle piccole e medie imprese, con un posizionamento sempre più vicino al territorio premium.

L’aggiornamento 2025 di Austral punta con decisione sull’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di rendere la vita a bordo più connessa, intuitiva e confortevole.

Tra le novità più rilevanti spicca il nuovo caricatore wireless con standard Qi2, una tecnologia che Renault introduce per la prima volta nella propria gamma. Grazie all’anello magnetico, compatibile anche con MagSafe per iPhone, la ricarica risulta più stabile ed efficiente, con la possibilità di recuperare fino al 50% della batteria in un’ora senza problemi di surriscaldamento. Anche gli smartphone precedenti compatibili con la ricarica a induzione possono sfruttare il sistema tramite cover o anello magnetico.

A partire dal 2026, Austral beneficia della nuova offerta di connettività sviluppata dall’operatore virtuale Airnity, specializzato nei servizi automotive. Il sistema prevede un pacchetto Internet sicuro integrato direttamente nell’infotainment, permettendo di utilizzare le app di OpenR Link senza dover collegare lo smartphone.

Il piano include 2 GB al mese per tre anni (o per tutta la durata del contratto con Mobilize Financial Services), sufficienti per coprire l’uso delle applicazioni più diffuse a bordo, come streaming audio o video.

Un futuro aggiornamento over-the-air porterà a bordo Google Gemini, destinato a sostituire Google Assistant. Il nuovo assistente conversazionale promette un’interazione molto più naturale con il veicolo: sarà possibile parlare in modo spontaneo, interrompere le richieste in corso o cambiare lingua durante la conversazione, rendendo il sistema di bordo più vicino a un vero copilota digitale.

Sul fronte della dinamica di guida debutta lo Smart Mode, che prende il posto della precedente modalità Perso. Il sistema gestisce automaticamente il passaggio tra le modalità MULTI-SENSE (Eco, Comfort e Sport) in base allo stile di guida.

In pratica, l’auto può offrire immediatamente la reattività della modalità Sport durante un sorpasso, per poi tornare in automatico alla modalità Eco quando il ritmo si fa più rilassato, ad esempio nel traffico urbano. Il risultato è una guida più fluida, efficiente e intuitiva.

Con il profondo aggiornamento 2025, Renault Austral rafforza la propria posizione tra i SUV compatti più completi sul mercato. Design evoluto, tecnologia di ultima generazione ed elevata efficienza ibrida rappresentano i pilastri di un modello che punta chiaramente a un posizionamento più alto.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Salmo annuncia il ritorno live in Europa: nove date per il Tour 2026

Senza categoria

Fiat e Fiat Professional consolidano la leadership in Italia: immatricolazioni in forte crescita a febbraio

Motori

Peugeot 5008 Plug-In Hybrid: viaggio a Vallauris tra design e arte della ceramica

Motori

Renault Austral E-Tech Series: una gamma esclusiva per l’Italia

Spettacolo

“Avvocato Ligas”: Luca Argentero protagonista del primo legal drama Sky Original

Motori

YAMAHA accende l’emozione a Motodays 2026: R9 finalista al premio Moto Europa 2026

Moda

Caberg DRIFT EVO II Carbon: arrivano le nuove versioni M SPORT e CBR per il 2026

Motori

BMW Motorrad svela la BMW R 1300 R Superhooligan: omaggio ai 50 anni della vittoria a Daytona

Tecnologia

Samsung al MWC 2026: l’AI al centro della nuova strategia globale

Tecnologia

TCL porta al MWC 2026 una nuova era di innovazione umana e visiva

Motori

Toyota conferma la leadership tra i marchi esteri e domina il mercato full hybrid

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

Tecnologia

OPPO Find X9 Ultra farà il suo debutto globale: l’Europa tra i primi mercati

Società

Papà Pig corre la Maratona di Londra per la Giornata Mondiale dell’Udito

Motori

Jeep Avenger domina il mercato italiano: il SUV più venduto e il B-SUV elettrico leader a febbraio

Motori

Lancia Delta HF Integrale: il mito del rally protagonista a Bruxelles

Motori

Leapmotor domina il mercato elettrico italiano a febbraio con oltre 5.000 immatricolazioni

Moda

ASICS presenta la nuova collezione NAGINO: libertà di movimento e stile in campo

Motori

BYD segna un nuovo record in Italia: febbraio 2026 mese migliore di sempre per le immatricolazioni

Motori

Stellantis cresce del 27,7% in Italia a febbraio e consolida la leadership nel mercato automobilistico
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Senza categoria

Fiat e Fiat Professional consolidano la leadership in Italia: immatricolazioni in forte crescita a febbraio

Nel mese di febbraio 2026, FIAT e Fiat Professional confermano la propria posizione di vertice nel mercato automobilistico italiano, facendo registrare un risultato commerciale...

13 ore ago

Motori

Peugeot 5008 Plug-In Hybrid: viaggio a Vallauris tra design e arte della ceramica

Nel cuore della Costa Azzurra, la cittadina di Vallauris diventa il perfetto scenario per raccontare lo spirito di Peugeot 5008 Plug-In Hybrid, un SUV...

13 ore ago

Motori

YAMAHA accende l’emozione a Motodays 2026: R9 finalista al premio Moto Europa 2026

Dal 6 all’8 marzo 2026 il mondo delle due ruote si prepara a vivere un nuovo capitolo di emozione e innovazione: Yamaha Motor sarà...

14 ore ago

Moda

Caberg DRIFT EVO II Carbon: arrivano le nuove versioni M SPORT e CBR per il 2026

Caberg amplia la gamma del DRIFT EVO II Carbon con due nuove configurazioni cromatiche pensate per rafforzarne il posizionamento nel segmento sport-touring di alta...

15 ore ago