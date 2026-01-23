Renault Captur si rinnova con il nuovo motore ECO-G 120 CV: più autonomia ed efficienza

Connect with us

Renault amplia la gamma Captur introducendo una nuova motorizzazione bifuel a GPL, pensata per chi cerca un equilibrio tra risparmio ed ecologia. Il nuovo Captur ECO-G 120 CV offre un’alternativa concreta e sostenibile rispetto ai tradizionali propulsori a benzina o diesel, garantendo costi di gestione inferiori e minori emissioni.

Il cuore dell’innovazione è il nuovo motore GPL da 120 cavalli, capace di emissioni contenute in soli 117 g di CO₂ per chilometro. Questa soluzione consente di ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alle prestazioni. L’offerta si posiziona chiaramente come risposta alle crescenti esigenze dei clienti che desiderano veicoli più economici da gestire e con maggiore autonomia.

Uno dei punti di forza del nuovo Captur ECO-G è la doppia alimentazione benzina + GPL. Grazie ai due serbatoi separati, l’autonomia complessiva può raggiungere fino a 1.400 km, offrendo così la possibilità di affrontare lunghi tragitti senza necessità di frequenti rifornimenti. Un vantaggio significativo per chi percorre molti chilometri o viaggia spesso.

Il modello è disponibile nelle versioni Evolution e Techno, in linea con la gamma MY25, offrendo dotazioni moderne e funzionali. Renault sottolinea come l’esperienza del Gruppo nel campo del GPL rappresenti un fattore decisivo per garantire affidabilità e sicurezza, assicurando che la motorizzazione sia pienamente adattabile a tutti i mercati europei.

Oltre alla nuova proposta a GPL, la gamma Captur resta articolata anche su altre due motorizzazioni: il motore benzina TCe da 115 CV e il sistema Full Hybrid E-Tech da 160 CV, già conosciuto come punto di riferimento nel segmento dei veicoli ibridi grazie alla sua efficienza e al piacere di guida.

L’intera gamma Captur riceve inoltre miglioramenti sul piano tecnico ed estetico. Tra le novità figurano nuovi retrovisori più aerodinamici e modalità di guida intelligenti che ottimizzano comfort e sicurezza. Queste innovazioni contribuiscono a rendere l’esperienza di guida più piacevole e intuitiva, in linea con la filosofia Renault orientata alla mobilità sostenibile e accessibile.

Il nuovo Renault Captur ECO-G 120 CV rappresenta quindi un passo ulteriore nella strategia di elettrificazione e diversificazione delle soluzioni di mobilità del marchio, capace di soddisfare un pubblico sempre più attento a efficienza, autonomia e rispetto dell’ambiente, senza rinunciare a comfort e prestazioni.

