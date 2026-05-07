Renault celebra il ritorno di Twingo con un evento musicale gratuito sugli Champs-Élysées

L'icona pop degli anni Novanta torna protagonista con un evento che promette di risvegliare lo spirito della capitale francese. Dal 18 al 21 giugno 2026 gli Champs-Élysées si trasformeranno in una vetrina d'eccezione per i talenti musicali grazie al Twingo Live Show, un appuntamento inedito nel cuore di Parigi organizzato da Renault.



Fulcro della manifestazione sarà il défilé renault®, che celebrerà il ritorno della Twingo in versione 100% elettrica. La leggendaria citycar, divenuta simbolo di creatività e audacia negli anni Novanta, si presenta oggi in una veste contemporanea, pronta a conquistare una nuova generazione di appassionati nel segno della sostenibilità.



L'evento, a ingresso gratuito previa registrazione, offrirà concerti dal vivo, performance e dj set, con l'obiettivo di unire lo spirito giocoso e colorato della Twingo E-Tech Electric all'energia contagiosa della musica e dell'arte.



L'apertura della biglietteria è fissata per l'11 maggio, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questa celebrazione unica. Gli Champs-Élysées diventeranno così il luogo in cui tecnologia, intrattenimento e icone del passato si fondono per dare vita a un evento urbano innovativo e accessibile.



Il ritorno della Twingo, in versione elettrica, si affianca all'impegno di Renault nel sostenere la mobilità green e nel promuovere iniziative culturali che valorizzino il patrimonio creativo francese. Un'occasione imperdibile per vivere la magia della musica e dell' automotive nel cuore di Parigi.