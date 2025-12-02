Renault celebra le 100.000 Renault 5 E-Tech Electric prodotte a Douai

La Manufacture Ampere ElectriCity di Douai raggiunge un traguardo destinato a restare nella storia industriale francese: in soli quindici mesi sono state prodotte 100.000 Renault 5 E-Tech Electric. La citycar elettrica simbolo del rinnovamento del marchio continua così a rappresentare un elemento chiave della strategia di elettrificazione di Renault e una delle vetture più apprezzate dai consumatori europei.

Ogni giorno, dallo stabilimento situato nel cuore dell’Alta Francia, escono circa novecento veicoli. Due terzi di essi sono Renault 5 E-Tech Electric, un dato che conferma il successo commerciale e la grande domanda registrata per il modello.

L’elevato ritmo produttivo riflette la capacità della filiera francese di rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato e di garantire standard di qualità elevati. Questo risultato testimonia non solo la solidità dell’impianto industriale di Douai ma anche la fiducia dei consumatori nei confronti del marchio e della sua gamma elettrica.

Renault 5 E-Tech Electric è attualmente leader del segmento in Europa da diversi mesi, segnale di un consenso ormai consolidato. La gamma, pensata per offrire la massima versatilità, si articola in cinque livelli di allestimento — da Five a Roland-Garros — e propone tre motorizzazioni e due capacità di batteria. Un’offerta diversificata che consente di scegliere la configurazione ideale in base alle proprie esigenze di utilizzo e al budget disponibile.

La casa francese non si ferma qui. A partire dalla primavera prossima, Renault 5 E-Tech Electric sarà dotata di nuovi equipaggiamenti pensati per aumentare comfort e sicurezza. Tra le principali novità spiccano la funzione One Pedal — particolarmente utile nelle situazioni di traffico intenso e in prossimità delle rotatorie — e un evoluto sistema di controllo dell’attenzione del conducente, che contribuisce a rendere la guida ancora più intuitiva e sicura.

Il traguardo raggiunto a Douai è il risultato di una sinergia tra innovazione tecnologica, sostenibilità e savoir-faire francese. Con la Renault 5 E-Tech Electric, il costruttore segna non solo un successo produttivo ma anche un passo ulteriore nella democratizzazione della mobilità elettrica in Europa.

Il “made in France” torna così sotto i riflettori, simbolo di un’industria che guarda al futuro con determinazione, portando avanti la tradizione di un marchio storico capace di reinventarsi restando fedele ai valori che lo hanno reso uno dei più amati dell’automotive europeo.