Renault chiude il 2025 con un +10% nelle vendite mondiali di autovetture

Renault registra nel 2025 un risultato positivo e in costante crescita, confermando la solidità della propria strategia commerciale e il successo della gamma lanciata negli ultimi anni. La Marca francese ha venduto complessivamente 1.628.030 veicoli nel mondo, tra autovetture e veicoli commerciali, segnando un incremento del 3,2% rispetto al 2024.

L’elemento più significativo riguarda le sole autovetture, le cui vendite globali sono aumentate del 10%, raggiungendo quota 1.292.000 unità. Per Renault si tratta del terzo anno consecutivo di crescita, un andamento che, secondo i dati comunicati dall’azienda, si è mantenuto stabile durante tutto l’anno: +2,7% nel primo semestre e +3,8% nel secondo.

Anche il mercato europeo ha confermato la tendenza positiva. Le vendite di autovetture in Europa sono salite del 7,4%, grazie soprattutto al forte contributo dei modelli elettrificati, che ora rappresentano il 60% delle vendite complessive. In questa categoria rientrano veicoli elettrici, Full Hybrid e Plug-in Hybrid, con un incremento di ben 12 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Questo risultato ha consolidato la posizione di Renault come una delle case automobilistiche più virtuose del continente in termini di emissioni medie di CO₂, inferiori a 90 g/km.

Un altro traguardo importante è rappresentato dall’avanzamento nel mercato europeo: Renault conquista la seconda posizione nel segmento complessivo di autovetture e veicoli commerciali, guadagnando un posto rispetto all’anno precedente.

Oltre i confini europei, l’evoluzione della strategia internazionale ha dato risultati ancora più rilevanti. L’“International Game Plan” ha fatto registrare una crescita dell’11,7%, mantenendo Renault al primo posto come principale Marca automobilistica francese a livello globale.

Il bilancio 2025 sottolinea la coerenza e l’efficacia del percorso intrapreso da Renault, che ha saputo coniugare innovazione tecnologica, elettrificazione della gamma e solidità commerciale, sostenendo nel contempo un impegno concreto verso la riduzione delle emissioni e la transizione energetica.

Con una strategia fondata su modelli efficienti e un’offerta orientata alle nuove esigenze dei clienti, Renault sembra dunque puntare a consolidare ulteriormente la propria posizione nel panorama automobilistico mondiale, confermandosi come uno dei protagonisti più dinamici e coerenti del settore.