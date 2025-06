Renault e Software République rivoluzionano i soccorsi con la demo-car Vision 4rescue

Renault, in collaborazione con l’ecosistema tecnologico Software République, ha presentato l’11 giugno 2025 la Vision 4rescue, una demo-car completamente operativa destinata a trasformare radicalmente il lavoro dei servizi di pronto intervento. Basata sulla Renault 4 E-Tech Electric, questa vettura prototipale nasce da oltre 15 anni di stretta cooperazione tra la casa automobilistica e i vigili del fuoco di 19 Paesi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la rapidità e il coordinamento nelle operazioni di soccorso.

Il cuore del progetto è un ecosistema digitale composto da circa 20 soluzioni tecnologiche interconnesse, progettate da un consorzio di sette aziende francesi riunite sotto la bandiera di Software République. L’obiettivo? Standardizzare le tecnologie dei servizi di emergenza, creando una sinergia tra mezzi, operatori e strumenti per una gestione più rapida ed efficace delle situazioni critiche.

Vision 4rescue non è solo un veicolo, ma un centro di comando mobile e connesso, pensato per adattarsi alle esigenze di intervento in tempo reale. È dotata di drone di sorveglianza, moduli di comunicazione integrati e vani specifici per l’attrezzatura, il tutto racchiuso in un design potente e funzionale. La trasmissione integrale e l’altezza rialzata del suolo permettono alla vettura di affrontare terreni difficili, mentre la doppia motorizzazione elettrica garantisce performance elevate e sostenibili.

Il design della Vision 4rescue è stato curato nei minimi dettagli per rispecchiare la missione del veicolo: colori ispirati alle fiamme, strisce fluorescenti di emergenza e grafiche personalizzate con i codici visivi dei vigili del fuoco ne fanno un mezzo immediatamente riconoscibile sul campo. Anche l’interno è pensato per facilitare le operazioni: dalla plancia ergonomica con barra multifunzione per walkie-talkie, ai sedili con imbottiture riciclate dalle tute ignifughe dei pompieri, ogni elemento unisce sicurezza, funzionalità e sostenibilità.

Particolarmente innovativo è il vano posteriore, che integra due schermi e un computer ad alte prestazioni per coordinare le operazioni sul campo, monitorare il drone e comunicare tramite le antenne installate nella capsula aerodinamica sul tetto. Questa capsula non solo protegge la strumentazione tecnologica, ma consente anche la connessione nelle zone prive di copertura, creando un’infrastruttura mobile autonoma e resiliente.

Vision 4rescue rappresenta un concreto passo avanti nella visione di una mobilità intelligente, sostenibile e orientata all’uomo, incarnando perfettamente lo spirito del piano “Renaulution” e l’ambizione di Software République di creare soluzioni smart per le sfide contemporanee delle smart city e dei veicoli connessi.