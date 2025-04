Renault Emblème: vero e proprio laboratorio della mobilità a basse emissioni di carbonio

Nel panorama attuale, segnato dalle impellenti sfide del cambiamento climatico e della necessità di preservare le risorse del nostro pianeta, l’industria automobilistica sta vivendo una profonda trasformazione. In questo contesto, Renault si pone all’avanguardia con il progetto Emblème, una demo-car che rappresenta un vero e proprio laboratorio di idee per la mobilità a basse emissioni di carbonio.

Renault Emblème non è solo un prototipo, ma un’evoluzione concreta del lavoro sperimentale iniziato con la concept car Scenic Vision del 2022. L’obiettivo è ambizioso: creare un veicolo spazioso, confortevole e ricco di tecnologia per le famiglie, raggiungendo al contempo livelli di decarbonizzazione senza precedenti. La filosofia alla base del progetto è olistica: ogni aspetto del ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione alla fine vita, è stato ripensato in ottica di sostenibilità.

Sviluppata da Ampere, Renault Emblème si distingue per un risultato eccezionale: una riduzione del 90% delle emissioni di gas serra (CO2e) lungo tutto il suo ciclo di vita rispetto ai modelli di riferimento del 2019. Questo risultato è frutto di scelte progettuali e tecnologiche rigorose, orientate alla massima decarbonizzazione.

Renault Emblème sperimenta soluzioni innovative e sostenibili in ogni ambito: materiali, produzione, utilizzo e riciclo. La produzione dei componenti vanta una riduzione del 70% della carbon footprint, mentre il 50% dei materiali utilizzati è riciclato e la quasi totalità è riciclabile a fine vita. Il design non è stato da meno, con ingegneri e designer che hanno collaborato per ottimizzare aerodinamica ed efficienza energetica, dando vita a un’elegante station wagon di 4,80 metri che coniuga stile e rispetto per l’ambiente.

Gli interni di Renault Emblème accolgono i passeggeri in un’atmosfera moderna e raffinata, arricchita da tecnologie all’avanguardia come il nuovo display OpenR panorama che si estende su tutta la plancia. La motorizzazione elettrica a doppia energia, alimentata da elettricità e idrogeno, rappresenta la soluzione ideale per coniugare spostamenti quotidiani e lunghi viaggi con la massima decarbonizzazione.

L’eco-design è stato l’approccio fondamentale per la realizzazione di Renault Emblème, con un’attenzione particolare all’efficienza di ogni componente. La riduzione della massa del veicolo, la scelta di materiali a basso impatto ambientale e l’ottimizzazione dei processi produttivi sono stati elementi chiave per raggiungere l’obiettivo di 5 tonnellate di CO2e.

Renault ha coinvolto un’ampia rete di partner, ognuno specializzato in un settore specifico, per sviluppare soluzioni innovative e decarbonizzate. Dalle maniglie delle porte ai pneumatici, dai componenti interni alla batteria, ogni elemento è stato progettato con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale senza compromettere prestazioni e qualità.

Renault Emblème è molto più di un’auto a basse emissioni; è una voiture à vivre pensata per le famiglie, che coniuga sostenibilità, sicurezza, tecnologia e design. La sua linea elegante e aerodinamica, gli interni spaziosi e confortevoli, e le tecnologie all’avanguardia offrono un’esperienza di viaggio unica e appagante.

La motorizzazione 100% elettrica di Renault Emblème, con un sapiente mix di batteria e cella a combustibile a idrogeno, rappresenta una soluzione all’avanguardia per coniugare versatilità e decarbonizzazione. Questa tecnologia permette di sfruttare i vantaggi dell’elettrico per gli spostamenti quotidiani e dell’idrogeno per i lunghi viaggi, con un’autonomia fino a 1.000 km e tempi di rifornimento rapidi.

Renault Emblème è progettata per una produzione locale e responsabile, con il gruppo motopropulsore realizzato in Francia nel Centro Ampere ElectriCity. Il Gruppo Renault è impegnato a ridurre le emissioni di CO2e dei suoi siti produttivi e a promuovere l’economia circolare, con l’obiettivo di utilizzare materiali riciclati e rendere i veicoli riciclabili a fine vita. Renault Emblème contiene almeno il 50% di materiali riciclati ed è riciclabile per oltre il 90%, grazie al lavoro di The Future Is NEUTRAL, la filiale del Gruppo Renault specializzata nell’economia circolare del settore auto.

Con Emblème, Renault dimostra la sua visione di un futuro in cui la mobilità è sempre più sostenibile, efficiente e rispettosa dell’ambiente. La Marca francese si conferma pioniere nell’innovazione e nella transizione verso l’elettrico, con l’obiettivo di offrire soluzioni di mobilità all’avanguardia per le esigenze di oggi e di domani.