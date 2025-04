Renault Festiv4L: musica e libertà celebrano la nuova Renault 4 E-Tech Electric a Parigi

Renault invita il pubblico a un evento unico che fonde musica, esperienze inedite e l’emozione di guidare la nuova Renault 4 E-Tech Electric. Il festiv4L, un weekend di festa all’insegna della libertà, si terrà a Parigi dal 20 al 22 giugno 2025. L’evento è gratuito e aperto a tutti, a partire dagli 8 anni, e celebra lo spirito iconico della Renault 4.

Per tre giorni, i partecipanti al festival potranno godere delle performance di artisti francesi di fama internazionale in un’atmosfera indimenticabile. Renault ha già svelato i primi nomi del programma, promettendo momenti di grande emozione.

La Renault 4 E-Tech Electric Protagonista del festiv4L

Il festiv4L offrirà un’immersione completa nel mondo della R4, con un approccio esperienziale che permetterà al pubblico di scoprire da vicino la nuova Renault 4 E-Tech Electric. Sarà possibile effettuare test drive della vettura, un’occasione imperdibile per provare la rivisitazione moderna di un’icona automobilistica.

“Per il lancio di Renault 4 E-Tech Electric abbiamo pensato ad una campagna sostenuta da un’idea forte: Liberté 4 Ever”, ha dichiarato Arnaud Belloni, Global CMO di Renault. “Uno straordinario programma, ricco di emozioni e incontri, pensato per esaltare lo spirito avventuriero e autentico di R4. Questa vera e propria icona al passo con i tempi ci invita a riportare una ventata di libertà e peace & love con esperienze premium, sorprendenti e assolutamente conviviali, proprio come il festiv4L.”

Musica e Renault 4: Un Legame Storico

Il rapporto tra Renault e la musica è profondo e radicato negli anni ’60, periodo in cui la Renault 4 fu lanciata e la scena musicale visse una straordinaria espansione grazie ai grandi festival. Nel 2025, Renault celebra questo legame con il festiv4L, un evento che punta sulle origini con una programmazione 100% francese di artisti di fama internazionale. Un omaggio alla produzione francese della Renault 4 E-Tech Electric, realizzata nella Manufacture Ampere ElectriCity di Maubeuge.

Il festiv4L: Un’Esperienza di Libertà e Divertimento

Il festiv4L è sinonimo di libertà: libertà di espressione musicale, libertà di partecipare a diverse attività e libertà di vivere esperienze inedite con amici e famiglia. L’atmosfera dell’evento sarà caratterizzata da uno stile hippie-chic unico, con tre aree principali che offriranno un’immersione completa nel mondo R4.

Il Vill4ge sarà il cuore pulsante del festival, incarnando lo spirito autentico e avventuriero della Renault 4. “L’exposition R4” permetterà di scoprire le diverse versioni della Renault 4 e le numerose opzioni di personalizzazione, mentre una scenografia immersiva metterà in dialogo passato e presente, celebrando le innovazioni tecnologiche della Renault 4 E-Tech Electric. Saranno inoltre presenti i “4 movimenti”, oggetti di mobilità innovativi nati dalla collaborazione con aziende francesi, e un pop-up store dedicato alla Collezione R4 firmata The Originals Renault.

sarà il cuore pulsante del festival, incarnando lo spirito autentico e avventuriero della Renault 4. “L’exposition R4” permetterà di scoprire le diverse versioni della Renault 4 e le numerose opzioni di personalizzazione, mentre una scenografia immersiva metterà in dialogo passato e presente, celebrando le innovazioni tecnologiche della Renault 4 E-Tech Electric. Saranno inoltre presenti i “4 movimenti”, oggetti di mobilità innovativi nati dalla collaborazione con aziende francesi, e un pop-up store dedicato alla Collezione R4 firmata The Originals Renault. La Cl4irière , un vero e proprio palco all’aperto, ospiterà le performance degli artisti francesi più in voga del momento. Tra i nomi annunciati, il duo The Blaze, i talenti pop Isaac Delusion, Hervé e Adé (ex Therapie Taxi), il re della disco Cerrone e il pioniere del French Touch Cassius. La Cl4irière offrirà anche un’area chill-out con DJ set per un’atmosfera rilassata.

, un vero e proprio palco all’aperto, ospiterà le performance degli artisti francesi più in voga del momento. Tra i nomi annunciati, il duo The Blaze, i talenti pop Isaac Delusion, Hervé e Adé (ex Therapie Taxi), il re della disco Cerrone e il pioniere del French Touch Cassius. La Cl4irière offrirà anche un’area chill-out con DJ set per un’atmosfera rilassata. Le J4rdin, un rifugio naturale, sarà uno spazio tranquillo per rilassarsi e godersi una pausa gastronomica grazie ai numerosi food truck e bar temporanei.

Renault continua a innovare con questo festival musicale inedito, un evento gratuito con registrazione obbligatoria. La data di apertura della biglietteria sarà comunicata nelle prossime settimane.

Renault 4 E-Tech Electric: Un Crossover per la Vita di Tutti i Giorni

La Renault 4 E-Tech Electric reinterpreta l’iconica 4L con un design retro-futuristico e linee moderne. La vettura si distingue per l’audace combinazione di tradizione e innovazione, con una calandra illuminata, fari posteriori a LED ispirati al modello originale e tetto apribile in tela “Plein Sud”.

Con 600 opzioni di personalizzazione e colori esclusivi come il Verde Hauts-de-France, la nuova 4L diventa un vero e proprio spazio di espressione per ogni stile. Progettata per ogni avventura, la Renault 4 E-Tech Electric unisce agilità e tecnologia, offrendo un bagagliaio modulabile da 420 litri, l’interfaccia OpenR Link, l’assistente vocale Reno e 26 dispositivi di assistenza alla guida. La piattaforma 100% elettrica AmpR Small garantisce una guida dinamica con funzione One Pedal, Extended Grip e capacità di traino di 750 kg.

La Renault 4 E-Tech Electric è la compagna ideale per gli avventurieri urbani e non, adattandosi a ogni stile di vita con robustezza, agilità e stile. La personalizzazione è un punto chiave, con accessori innovativi stampati in 3D e dettagli iconici come il cestino di vimini. Prodotta in Francia, la vettura incarna una mobilità responsabile e sostenibile, coniugando design, tecnologia e rispetto per l’ambiente.

Renault conferma il suo impegno per la democratizzazione della mobilità elettrica in Europa, offrendo un modello emblematico e visionario che rende l’elettrico accessibile a tutti.