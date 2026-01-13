Connect with us

Renault Filante: il ritorno della Losanga nel segmento alto di gamma con un crossover audace

Renault Filante segna il ritorno della Losanga nel segmento alto di gamma con un crossover audace, tecnologico e globale. Il nuovo modello flagship internazionale di Renault debutta come vetrina del Renault International Game Plan 2027, incarnando una strategia chiara: rafforzare la presenza del marchio nei mercati extraeuropei più strategici, a partire dall’Asia e dal Medio Oriente, con un prodotto capace di unire design emozionale, comfort di prima classe e tecnologia avanzata.

Pensata per imporsi nel segmento E, Renault Filante è molto più di un nuovo modello: è un manifesto di stile e di visione. Il nome richiama due capitoli fondamentali della storia Renault, dall’iconica Étoile Filante del 1956, protagonista di record di velocità a Bonneville, fino alla recente concept elettrica Filante Record 2025, simbolo di efficienza estrema. Un’eredità che oggi si traduce in un crossover carismatico, progettato per rappresentare il know-how francese in chiave contemporanea e globale.

Prodotta nello stabilimento di Busan, Renault Filante è un modello chiave per consolidare la presenza del marchio in Corea del Sud, mercato in cui i segmenti D ed E rappresentano oltre la metà delle vendite. Il lancio è previsto per marzo 2026 proprio in Corea, prima dell’arrivo in diversi Paesi dell’America Latina e, all’inizio del 2027, nei mercati del Golfo. Un percorso commerciale coerente con l’obiettivo di Renault di crescere nei segmenti a maggior valore aggiunto e di accelerare sull’elettrificazione, puntando a una quota significativa di modelli ibridi ed elettrici fuori dall’Europa.

Dal punto di vista stilistico, Renault Filante inaugura una nuova interpretazione del linguaggio di design del marchio. Nato dal progetto Aurora e sviluppato in stretta collaborazione tra Francia e Corea, il crossover fonde i codici di berlina e SUV in una carrozzeria scolpita, elegante e slanciata. Le dimensioni generose, con una lunghezza di quasi 4,92 metri, si accompagnano a un profilo aerodinamico che enfatizza dinamismo ed efficienza. La firma luminosa tridimensionale, la calandra costellata di losanghe e il posteriore scolpito senza tergicristallo rafforzano un’identità visiva esclusiva, pensata per distinguersi nel panorama dei modelli alto di gamma.

All’interno, Renault Filante punta su un abitacolo tecnologico e raffinato, concepito come uno spazio lounge. La plancia orizzontale integra l’inedito OpenR Panorama Screen con tre display da 12,3 pollici e un head-up display in realtà aumentata da 25,6 pollici, creando un ambiente digitale immersivo e intuitivo. Materiali selezionati, finiture curate e un’illuminazione ambientale personalizzabile contribuiscono a un’elevata qualità percepita, mentre il tetto panoramico in vetro da 1,1 m² amplifica la sensazione di spazio e luminosità.

Il comfort è uno dei pilastri del progetto. Grazie a un passo di 2.820 mm, Renault Filante offre un’abitabilità di riferimento nel segmento, con particolare attenzione ai passeggeri posteriori. La climatizzazione a tre zone, i sedili lounge avvolgenti e un bagagliaio che può arrivare fino a oltre 2.000 litri con i sedili abbattuti rendono il crossover adatto sia all’uso familiare sia ai lunghi viaggi. Anche l’esperienza sonora è stata curata nei minimi dettagli, con soluzioni di insonorizzazione avanzate e sistemi audio premium pensati per garantire silenziosità e qualità acustica di alto livello.

Sul fronte tecnologico, Renault Filante porta al debutto nuove soluzioni di connettività e assistenza alla guida. Il sistema openR link basato su Android Automotive, la connettività 5G e l’integrazione con l’app My Renault permettono di gestire da remoto numerose funzioni del veicolo e di personalizzare l’esperienza di bordo per ogni conducente. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza, con oltre 30 sistemi ADAS di ultima generazione e tre tecnologie inedite per la gamma Renault, tra cui la funzione di manovra di emergenza per evitare le collisioni, il retrovisore interno digitale e il sistema di rilevamento della presenza di bambini.

Sotto il cofano, Renault Filante inaugura un’evoluzione della motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 250 CV, sviluppata sulla piattaforma CMA. Il sistema abbina un motore turbo benzina 1.5 da 150 CV a due motori elettrici, garantendo prestazioni elevate, fluidità di marcia e consumi ridotti, senza necessità di ricarica esterna. La trasmissione automatica DHT Pro assicura passaggi di marcia impercettibili e una guida particolarmente confortevole, mentre la gestione intelligente dell’ibrido consente di viaggiare in modalità elettrica per gran parte del tempo in ambito urbano.

