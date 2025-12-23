Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Renault apre il 2025 con un risultato che segna un passo importante verso l’efficienza nella mobilità elettrica. La nuova Filante Record 2025, una demo-car sviluppata dal marchio francese come vero laboratorio tecnologico, ha stabilito un record d’efficienza percor­rendo 1.008 km in meno di 10 ore con una velocità media di 110 km/h e un consumo di soli 7,8 kWh ogni 100 km, senza la necessità di alcuna ricarica.

Dotata di una batteria da 87 kWh — la stessa capacità di quella della Scenic E-Tech Electric — la Filante Record 2025 ha completato la prova mantenendo al termine dell’impresa l’11% di autonomia residua, sufficiente per viaggiare ancora per oltre 120 km a più di 100 km/h. Un risultato che sottolinea la solidità e l’efficacia del lavoro di sviluppo aerodinamico e meccanico svolto dal team Renault.

Durante i test condotti nella galleria del vento la scorsa primavera, il progetto ha subito una profonda evoluzione a livello di design e forme. “Queste prove hanno dimostrato l’importanza dell’aerodinamica e del design per ottimizzare l’efficienza”, spiegano da Renault, sottolineando come ogni modifica sia stata orientata a ridurre la resistenza all’aria e a massimizzare la stabilità alle alte velocità.

Con un peso complessivo di soli 1.000 kg, la Filante Record 2025 è una concentrato di innovazione. Il prototipo integra tecnologie d’avanguardia come steer by wire e brake by wire, materiali ultraleggeri e componenti realizzati tramite stampa 3D. Tutti elementi che contribuiscono a contenere i consumi pur mantenendo elevate prestazioni.

L’impresa, oltre a essere un traguardo tecnico, rappresenta anche una sfida umana e organizzativa. Renault ha accompagnato questa avventura con una miniserie di tre episodi che racconta il dietro le quinte della realizzazione e dell’esecuzione del record, descritta come “un’avventura umana ricca e ad alta tensione fino al conseguimento del record”.

Con la Filante Record 2025, Renault mette in scena non solo la maturità della propria tecnologia elettrica, ma anche una visione concreta del futuro della mobilità sostenibile: quello di vetture leggere, aerodinamiche ed efficienti, capaci di coniugare autonomia, velocità e piacere di guida in un equilibrio mai raggiunto prima.