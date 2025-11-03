Renault Group e Geely consolidano la collaborazione concludendo una partnership in Brasile

Il Renault Group e il colosso automobilistico cinese Geely Holding Group hanno annunciato un’importante espansione della loro collaborazione internazionale. Grazie a recenti accordi, Geely acquisirà una quota del 26,4% del capitale di Renault do Brasil, una mossa strategica volta a rafforzare la presenza di entrambi i marchi sul mercato brasiliano.

Questa partnership si inserisce nel contesto di una collaborazione strategica già avviata tra le due aziende, mirata a imporsi nel competitivo settore automotive con un focus su veicoli a zero e basse emissioni. L’obiettivo principale è l’introduzione in Brasile di una nuova gamma di veicoli caratterizzati da tecnologie avanzate e sostenibili, destinati a segnare una svolta nei trend di mobilità ecologica del paese sudamericano.

Con questa operazione strategica, Renault Group apre a Geely l’accesso al suo complesso industriale situato a São José dos Pinhais, nello stato del Paraná. Inoltre, la rete commerciale di Renault do Brasil sarà incaricata della distribuzione dei veicoli dei marchi Geely, garantendo una maggiore penetrazione nel mercato locale.

Questa alleanza è parte integrante della strategia di espansione internazionale del Renault Group in America Latina. Essa rappresenta un’opportunità significativa per ampliare il range di veicoli a zero e basse emissioni disponibili in Brasile, allineandosi con gli obiettivi globali di sostenibilità e innovazione tecnologica.

Il consolidamento del rapporto tra Renault e Geely non solo rafforza la loro posizione nel mercato automobilistico, ma contribuisce anche a ridefinire gli standard di mobilità sostenibile nel contesto latinoamericano.