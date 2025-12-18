Connect with us

Renault Group introduce la prima gamma di oli motore premium a ridotta carbon footprint

Renault Group compie un nuovo passo nella strategia di sostenibilità e innovazione, diventando il primo costruttore automobilistico a proporre una gamma completa di oli motore premium con una carbon footprint ridotta. In collaborazione con Castrol, partner storico nel settore della lubrificazione, il Gruppo lancia una linea di prodotti che coniuga elevate prestazioni, protezione del motore e rispetto per l’ambiente.

La nuova gamma di oli motore è prodotta utilizzando oli base rigenerati, derivati dal recupero e trattamento di oli già utilizzati. Questa tecnologia avanzata consente di mantenere gli standard qualitativi richiesti dalle specifiche Renault e garantisce la piena validità della garanzia del costruttore. L’obiettivo è duplice: offrire un prodotto di alta qualità e ridurre significativamente l’impatto ambientale nell’intero ciclo di vita del veicolo.

Secondo quanto comunicato dal Gruppo, “l’utilizzo di questo tipo di olio consente di ridurre la carbon footprint del 15% per gli oli conformi alla specifica RN171”. Un risultato che rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e circolare, dove la riduzione delle emissioni di CO₂ diventa un elemento centrale nel processo industriale.

Il primo prodotto della nuova gamma sarà RN17 (5W-30), che interessa oltre il 50% dei veicoli Renault Group attualmente in circolazione in Europa. La progressiva estensione della linea permetterà, entro il 2026, di coprire la totalità dei modelli del Gruppo, offrendo agli automobilisti una scelta più responsabile senza compromessi in termini di prestazioni e sicurezza.

Con questa iniziativa, Renault consolida la propria posizione di leader nell’adozione di soluzioni innovative per la riduzione dell’impatto ambientale. La proposta di oli motore rigenerati con prestazioni equivalenti a quelle tradizionali segna un ulteriore avanzamento nella transizione ecologica del settore automotive e testimonia l’impegno del marchio verso una catena del valore più circolare.

In un mercato sempre più orientato alla sostenibilità e alla riduzione delle emissioni, il progetto di Renault Group si inserisce pienamente nella visione di un’industria automobilistica che coniughi tecnologia, efficienza e responsabilità ambientale. L’introduzione di oli motore premium a ridotta carbon footprint non rappresenta soltanto un’innovazione tecnica, ma anche un segnale concreto di come la ricerca e la collaborazione tra attori industriali possano generare un impatto positivo per l’intero ecosistema della mobilità europea.

