Renault Group lancia “futuREady”: una nuova era strategica per il futuro dell’automotive

Renault Group inaugura una nuova fase del proprio percorso con il lancio di “futuREady”, il piano strategico che segna l’inizio di una nuova era per il costruttore automobilistico francese. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il successo del precedente piano “Renaulution” in un “success system” globale e sostenibile, capace di consolidare il posizionamento del Gruppo a livello mondiale e di rafforzarne la competitività nel lungo periodo.

Con “futuREady”, Renault Group punta a diventare il costruttore automobilistico europeo di riferimento. Il piano non si limita al prodotto, ma abbraccia una visione d’insieme che comprende la customer experience, l’innovazione tecnologica, l’eccellenza operativa e un forte impegno verso l’intera rete di dipendenti, fornitori, distributori e partner.

Il cuore del progetto rimane, tuttavia, il prodotto. Il Gruppo conferma la sua storica vocazione industriale annunciando il lancio di 36 nuovi modelli entro il 2030. Questa offensiva commerciale sarà accompagnata da un’accelerazione decisa nei processi di elettrificazione e nello sviluppo della gamma internazionale, indicatori chiave per affrontare la transizione ecologica e le nuove sfide di mercato.

Renault Group intende così consolidare i risultati raggiunti grazie al piano Renaulution, portando la propria strategia a un livello superiore. “Con futuREady, il Gruppo prosegue la sua dinamica di crescita, costruendo una visione di futuro in cui innovazione e sostenibilità si fondono per creare valore duraturo”, si legge nel comunicato.

A medio termine, il Gruppo mira a consolidare la propria solidità finanziaria. Le previsioni del piano indicano un margine operativo compreso tra il 5% e il 7% del fatturato, insieme a un free cash-flow del Ramo Auto pari o superiore a 1,5 miliardi di euro all’anno in media. Si tratta di traguardi significativi che confermano la volontà del costruttore di mantenere una gestione economica resiliente e sostenibile nel tempo.

Con “futuREady”, Renault Group ribadisce la propria fiducia nel futuro della mobilità e nel ruolo centrale che l’industria automobilistica può svolgere nella transizione energetica europea. L’approccio integrato tra prodotto, persone e innovazione rappresenta il motore di una nuova stagione per il marchio, pronta a proiettare il Gruppo verso un domani sempre più elettrico, globale e competitivo.