Renault Group: solidità e resilienza per affrontare il futuro con fiducia

Renault Group chiude il 2025 con risultati finanziari solidi e una strategia orientata alla crescita sostenibile, confermando la propria capacità di generare redditività anche in un contesto economico complesso. Il costruttore prosegue il proprio percorso di trasformazione, ponendo le basi per un futuro resiliente e profittevole.

Il Gruppo ha registrato nel 2025 un fatturato di 57,9 miliardi di euro, in aumento del 3,0% e del 4,5% a tassi di cambio costanti rispetto al 2024. Una performance trainata dalle tre marche automobilistiche complementari del Gruppo, tutte in crescita grazie all’implementazione dell’International Game Plan e al continuo sviluppo dell’elettrificazione della gamma.

Il margine operativo del Gruppo ha raggiunto 3,6 miliardi di euro, pari al 6,3% del fatturato, confermando la capacità di Renault di mantenere una solida redditività operativa. Tuttavia, il risultato netto di pertinenza del Gruppo è negativo per 10,9 miliardi di euro, principalmente a causa di impatti non cash legati a Nissan: una perdita di 9,3 miliardi dovuta al cambiamento del trattamento contabile della partecipazione e 2,3 miliardi derivanti dai contributi di società collegate.

Nonostante questa componente straordinaria, la generazione di cassa si conferma positiva. Il free cash-flow del Ramo Auto è pari a 1,5 miliardi di euro, sostenuto dalla performance operativa, con un contributo di 300 milioni di euro provenienti dai dividendi ricevuti da Mobilize Financial Services. La posizione finanziaria netta del Ramo Auto raggiunge un livello record di 7,4 miliardi di euro al 31 dicembre 2025, mentre il livello degli stock totali si mantiene equilibrato a 539.000 unità.

A conferma della fiducia del mercato, il 18 dicembre 2025 S&P Global Ratings ha aumentato il rating a lungo termine di Renault SA a “investment grade” (BBB-) con prospettiva stabile, segnando un passo importante nel rafforzamento della solidità del Gruppo. È inoltre previsto che l’Assemblea Generale degli Azionisti, convocata per il 30 aprile 2026, approvi la proposta di un dividendo di 2,20 euro per azione.

Per il 2026, Renault Group prevede di mantenere una struttura finanziaria resiliente in un contesto sfidante. Il margine operativo previsto è di circa il 5,5% del fatturato, mentre il free cash-flow del Ramo Auto è stimato a circa 1 miliardo di euro, di cui 350 milioni derivanti dai dividendi di Mobilize Financial Services.

Nel medio termine, il Gruppo mira a risultati finanziari duraturi. L’obiettivo è mantenere un margine operativo tra il 5% e il 7% del fatturato, un livello superiore alla media storica, che tra il 2005 e il 2025 si era attestata al 3,9%. Inoltre, Renault prevede di garantire un free cash-flow del Ramo Auto pari o superiore a 1,5 miliardi di euro all’anno in media, con circa 500 milioni provenienti annualmente dai dividendi di Mobilize Financial Services.

Renault Group conferma così la propria determinazione nel perseguire una crescita responsabile, bilanciando performance economica, trasformazione industriale e impegno verso un futuro più sostenibile per la mobilità.