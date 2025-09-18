Renault inaugura “Le Défilé Renault The Carwalk” sugli Champs-Élysées

Dopo tre anni di lavori, Renault torna sugli Champs-Élysées con l’apertura di “Le Défilé Renault The Carwalk”, un flagship store di nuova generazione che trasforma il celebre numero 53 dell’avenue più iconica del mondo in un hub culturale e innovativo.

Non si tratta di un semplice showroom, ma di un’esperienza immersiva che unisce architettura, arte, gastronomia e automotive. Progettato dal celebre architetto francese Franklin Azzi, lo spazio reinterpreta la storica presenza della casa automobilistica sulla prestigiosa via parigina, iniziata nel lontano 1910 con il primo showroom di Louis Renault.

“Le Défilé Renault The Carwalk” si sviluppa su 2.260 metri quadrati e ospita showroom, store, ristorante, caffetteria e un’agorà per eventi. Il cuore pulsante è la rampa elicoidale lunga 170 metri, la cosiddetta “carwalk”, che richiama le passerelle dell’alta moda e simboleggia la strada, terreno di gioco per Renault. Questo percorso, accessibile anche alle persone a mobilità ridotta, mette letteralmente il visitatore al centro della scena.

L’obiettivo, come spiega Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault, è “offrire esperienze fisiche, umane ed emozionali, proprio come le nostre voitures à vivre”. Non solo auto, dunque, ma un vero e proprio luogo di vita che celebra la cultura, l’innovazione e la convivialità.

L’edificio colpisce per la facciata in vetro di 185 m² e per l’uso di materiali nobili ed ecosostenibili come rovere chiaro e cemento quarzato. Le due enormi losanghe in acciaio sospese, che si fondono allo scoccare di ogni ora, incarnano la nuova identità visiva di Renault.

Secondo l’architetto Franklin Azzi, l’obiettivo era creare “un luogo razionale e pragmatico, ma capace di offrire un’esperienza emozionale ed immersiva”. Il risultato è una struttura che unisce minimalismo esterno e spettacolarità interna, in perfetta coerenza con il DNA della marca.

Ad inaugurare lo spazio è MAISON4, pop-up store dedicato alla Renault 4 E-Tech Electric, reinterpretazione contemporanea di un’icona nata nel 1961. Questa vettura simbolo di trasformazione ed innovazione diventa il manifesto ideale di un progetto che intreccia tradizione e modernità.

Lo spazio proporrà ogni giorno eventi culturali in collaborazione con partner prestigiosi come Gallimard, il cinema indipendente Dulac e il negozio di dischi Dizonord. Tra i format previsti: DJ set, proiezioni cinematografiche e incontri letterari, con l’obiettivo di animare costantemente gli Champs-Élysées.

Dal Pub Renault degli anni ’60 all’Atelier Renault dei primi 2000, la casa francese ha sempre legato il proprio nome al viale più famoso di Parigi. Con “Le Défilé Renault® The Carwalk” il marchio scrive un nuovo capitolo, riaffermandosi non solo come protagonista del settore automotive, ma anche come attore culturale e sociale.

Un percorso che sarà raccontato anche da un documentario in quattro episodi su CANAL+, in onda dal 7 ottobre, dedicato alla storia degli Champs-Élysées e alla presenza ininterrotta di Renault dal 1910 ad oggi.