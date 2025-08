Renault Italia e Viva! Festival: un’alleanza nel segno della libertà e dell’innovazione per l’edizione 2025

Renault Italia rinnova la partnership con il Viva! Festival, consolidando un legame che affonda le radici in un sistema valoriale condiviso: la centralità delle emozioni, l’energia delle connessioni autentiche e l’attenzione al benessere delle persone. In occasione della nona edizione del celebre festival pugliese, la casa automobilistica francese conferma il proprio impegno nel creare esperienze che vadano oltre la semplice guida.

Musica e mobilità si fondono in un linguaggio universale, capace di unire le persone e di raccontare storie, proprio come accade nel suggestivo scenario di Locorotondo, che accoglie il Viva! Festival 2025. La musica, come l’auto, è passione, movimento, libertà. E proprio questa libertà sarà il cuore pulsante dell’evento, celebrata attraverso performance, incontri e testimoni straordinari del mondo della cultura, della musica e del giornalismo, protagonisti degli Extra! Viva.

Protagonista assoluta di quest’anno sarà la Renault 4 E-Tech Electric, reinterpretazione in chiave contemporanea di un’icona che ha fatto la storia dell’automobile. Nata nei mitici anni ’60 come simbolo di accessibilità e versatilità, la Renault 4 ha incarnato per generazioni l’idea di libertà su quattro ruote. Oggi, quell’idea rivive con l’R4 E-Tech Electric, che unisce il fascino retrò del modello originale a una tecnologia completamente elettrica e sostenibile, pensata per i guidatori del futuro.

Non è solo un’auto, è un manifesto culturale. Durante tutto il Viva! Festival 2025, la nuova R4 E-Tech Electric sarà esposta nei luoghi più iconici di Locorotondo e sarà possibile provarla in test drive esclusivi, immergendosi in un’esperienza emozionante tra passato e futuro. Un viaggio tra innovazione e memoria, proprio come quello evocato dalla musica che anima il festival.

Renault continua così a distinguersi per la sua visione umana e inclusiva della mobilità, mettendo al centro le emozioni e il desiderio di connessione. La collaborazione con Viva! Festival si conferma un punto di incontro naturale tra due realtà che credono nel potere delle storie condivise, nella forza dell’identità personale e nella magia di ciò che unisce.