Renault presenta Twingo E-Tech Electric Prototype al Salone dell’Auto di Bruxelles

Renault ha scelto il prestigioso palcoscenico del Salone dell’Auto di Bruxelles per presentare il design interno della Twingo E-Tech Electric Prototype, una showcar che anticipa le linee guida del modello di serie atteso sul mercato nel 2026. Questo prototipo non solo rende omaggio alla prima generazione della Twingo, famosa per la sua spaziosità e funzionalità, ma reinterpreta anche le sue caratteristiche iconiche in chiave moderna.

La plancia della Twingo E-Tech Electric Prototype rappresenta un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Aria sospesa e design cilindrico caratterizzano questa plancia, dotata di un display digitale da 7 pollici per il conducente e uno schermo multimediale centrale da 10,1 pollici. La grafica moderna di questi schermi offre un’esperienza visiva fresca e dinamica, mentre un particolare nostalgico è il pulsante rosso delle luci di emergenza, incastonato in una bolla translucida, un chiaro richiamo alla prima Twingo.

L’organizzazione degli spazi interni è pensata per agevolare la vita quotidiana. Vani portaoggetti facilmente accessibili, una zona sotto la plancia e un’apertura piatta per il passeggero rendono l’esperienza a bordo estremamente funzionale.

Le sellerie della Twingo E-Tech Electric Prototype si ispirano ai motivi colorati della prima generazione e si integrano con i pannelli interni e la plancia, riprendendo i colori della carrozzeria. Un tocco innovativo è il pianale realizzato in sughero colorato, un materiale resistente e sostenibile che dimostra l’attenzione di Renault verso l’ambiente.

La modularità è sempre stata una caratteristica distintiva della Twingo. La panchetta posteriore scorrevole e divisibile 50/50 garantisce flessibilità, permettendo di scegliere tra maggiore spazio per i passeggeri o per i bagagli. Inoltre, il generoso tetto panoramico arrotondato inonda l’abitacolo di luce naturale, accentuando la sensazione di spaziosità.

Renault non ha trascurato i dettagli, progettati per essere ingegnosi e funzionali. Poggiatesta magnetici, tasche elastiche per oggetti e una rotella per regolare lo schienale, ispirata alle ruote degli skateboard, testimoniano la cura del design. Anche piccoli messaggi umoristici e creativi lasciati dai designer nell’abitacolo aggiungono un tocco di personalità.

Con linee morbide e fari LED che richiamano uno sguardo felice, la Twingo E-Tech Electric Prototype reinterpreta lo spirito della Twingo per adattarsi all’era urbana elettrica. La firma “Twingo” spicca vivace sul portellone posteriore, enfatizzando la continuità con la tradizione.

Dal debutto al Salone dell’Auto di Parigi 2024, Renault ha apportato diverse modifiche al design della showcar per ottimizzarne funzionalità ed estetica. Tra i miglioramenti spiccano una presa d’aria nascosta nel frontale, passaruota posteriori ridotti, paraurti decorati con motivi a nido d’ape stampati in 3D e nuove forme per fari e maniglie.

Con la Twingo E-Tech Electric Prototype, Renault dimostra ancora una volta il suo impegno nel combinare innovazione, sostenibilità e design per definire la mobilità urbana del futuro.