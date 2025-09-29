Renault protagonista al Salone Auto Torino 2025 con R4 e R5 E-Tech Electric

La presenza ai Saloni dell’auto per Renault è ormai storica. Ciò vale anche per il Salone Auto Torino, la manifestazione open air che si è svolta dal 26 al 28 settembre nel cuore pulsante del capoluogo piemontese e che riunisce i principali costruttori automotive.

La casa della Losanga ha portato in scena la propria strategia “a due gambe”, ovvero una doppia gamma di modelli full hybrid e 100% elettrici, capace di coprire ogni segmento di mercato.

Al centro dell’attenzione ha brillato la nuova Renault 4 E-Tech Electric, modello che ha saputo reinterpretare in chiave retro-futuristica l’iconica R4. Accanto a lei, il pubblico ha potuto ammirare anche la Renault 5 E-Tech Electric, city car popolare degli anni Settanta oggi reinventata in versione elettrica.

La R4 E-Tech Electric ha raccolto grande curiosità al Salone, presentandosi come una vera erede dell’“Auto Blue Jeans” immaginata da Pierre Dreyfus. Prodotta dal 1961 al 1992 e capace di vendere oltre 8 milioni di esemplari nel mondo, la Renault 4 era rimasta impressa come simbolo di versatilità e libertà.

La nuova versione elettrica ha saputo trasferire quello spirito in una veste attuale. Compatta, connessa e spaziosa, la R4 E-Tech Electric si è proposta come veicolo blue jeans del presente, adatto a spostamenti quotidiani, gite fuori porta e avventure in famiglia. Il suo design carismatico, con dettagli che richiamavano l’antenata – dalla calandra al cofano, fino ai fari “a pillola” – ha colpito i visitatori per la capacità di fondere memoria storica e innovazione.

La novità più discussa è stata la calandra monoblocco da 1,45 metri con due fari rotondi e bordo illuminato a tratto continuo insieme al logo Renault centrale: un’anteprima assoluta nel panorama automobilistico.

Accanto alla R4, la rinnovata Renault 5 E-Tech Electric ha riportato in auge un mito degli anni Settanta, ora pensato per il futuro della mobilità urbana. Nata in collaborazione con Ampere, la city car elettrica si è presentata come una soluzione accessibile, sostenibile e costruita in Europa con un occhio all’impatto ambientale.

Grazie al design emozionale, alla tecnologia intuitiva e a un posizionamento competitivo, la R5 E-Tech Electric ha mostrato tutte le carte in regola per diventare la city car di riferimento nel mercato elettrico europeo.

Il Salone è stato anche l’occasione per scoprire Mobilize PowerBox, la nuova stazione di ricarica connessa Made in France proposta dalla Rete Renault. Con potenza fino a 22 kW e compatibilità con impianti monofase o trifase, PowerBox ha offerto una soluzione ideale per la ricarica domestica dei veicoli elettrici.

La gestione intelligente della rete, unita al monitoraggio da remoto tramite app, ha rappresentato un valore aggiunto in termini di praticità e sicurezza. L’installazione, garantita da Mobilize Power Solutions, ha completato un pacchetto integrato che ha rafforzato l’offerta Renault sul fronte delle infrastrutture di ricarica.