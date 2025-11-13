Renault presenta il nuovo Trafic E-Tech Electric e le soluzioni “Converted by Renault” a Solutrans 2025

Renault si prepara a essere protagonista all’edizione 2025 di Solutrans, il grande appuntamento internazionale dedicato al settore dei trasporti e dei veicoli industriali. In occasione dell’evento, che si terrà a novembre a Lione, la Casa francese presenterà ufficialmente la versione definitiva del Nuovo Trafic Van E-Tech Electric, segnando un passo importante nell’elettrificazione della sua gamma di veicoli commerciali.

Il Nuovo Trafic Van E-Tech Electric rappresenta una delle novità più attese del marchio. Pensato per la mobilità professionale urbana e periurbana, il modello promette di coniugare efficienza, sostenibilità e capacità di carico, offrendo ai clienti un veicolo a zero emissioni senza compromessi sulle prestazioni. Renault conferma così la sua strategia di transizione energetica, portando sul mercato un furgone completamente elettrico che conserva la praticità e la versatilità tipiche del Trafic termico.

Accanto al nuovo van elettrico, Renault metterà in primo piano anche le soluzioni “Converted by Renault”, una gamma di allestimenti professionali sviluppati e realizzati direttamente in fabbrica. Questi allestimenti nascono dal lavoro congiunto dei team Renault e dei suoi partner, con l’obiettivo di fornire ai clienti soluzioni chiavi in mano più rapide ed economicamente vantaggiose. L’iniziativa consente di garantire allestimenti certificati, tempi di consegna ridotti e l’affidabilità della garanzia del costruttore.

Un altro grande debutto sarà quello della Renault 4 E-Tech Electric Société Van, che farà la sua prima apparizione pubblica nella versione destinata agli usi professionali. Per l’occasione, il modello sarà presentato in due livree esclusive, sottolineando il legame storico tra la celebre Renault 4 e il mondo dei veicoli da lavoro.

Tutte queste novità verranno svelate nel corso della conferenza stampa Renault, prevista per il 18 novembre 2025 alle ore 10.00, in diretta dallo stand ufficiale del marchio e in streaming. L’appuntamento sarà un momento chiave per scoprire in dettaglio le strategie del Gruppo nel campo della transizione elettrica applicata al mondo dei veicoli commerciali e delle trasformazioni professionali dirette.

Il lancio del Nuovo Trafic E-Tech Electric e delle soluzioni “Converted by Renault” rappresenta un’evoluzione significativa nella filosofia del costruttore, che continua a puntare sull’innovazione e sull’elettrificazione come leve fondamentali per la competitività del settore dei veicoli da lavoro. Con questa doppia presentazione, Renault non solo rinnova la propria gamma elettrica ma conferma anche la volontà di offrire un servizio completo, capace di rispondere alle esigenze concrete delle aziende e dei professionisti della mobilità sostenibile.