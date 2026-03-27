Renault trionfa ai Trophées de l’Argus 2026 con Twingo E-Tech Electric e Clio

Renault ottiene un doppio riconoscimento ai Trophées de l’Argus 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi per l’industria automobilistica francese ed europea. Nel corso della 32ª edizione della cerimonia, il marchio francese ha conquistato due dei nove premi assegnati, confermando la forza della propria offerta e la capacità di innovare nell’ambito della mobilità elettrica e urbana.

In particolare, la Twingo E-Tech Electric è stata eletta “Novità dell’anno”, un riconoscimento che celebra il ritorno di un’icona cittadina in chiave pienamente elettrica. Con questo modello, Renault riafferma il proprio ruolo di leader nella transizione energetica, proponendo una vettura compatta, accessibile e progettata per la mobilità quotidiana sostenibile.

Parallelamente, la storica Renault Clio è stata premiata come “Auto dell’anno”. Questo titolo sottolinea la capacità del modello di restare un punto di riferimento nel segmento delle utilitarie, grazie al design elegante, alla tecnologia avanzata e all’efficienza dei motori, inclusa la gamma ibrida E-Tech.

Secondo quanto indicato nel comunicato, la doppia vittoria testimonia il successo della strategia di rinnovamento del marchio e la volontà di offrire veicoli capaci di coniugare innovazione, comfort e sostenibilità. “Renault si aggiudica due dei nove premi della 32° cerimonia dei Trophées de l’Argus”, si legge nel testo ufficiale, sottolineando la portata simbolica dell’evento per un costruttore che continua a investire nell’evoluzione dei propri modelli più iconici.

La Twingo E-Tech Electric e la Clio incarnano due anime complementari del marchio: la prima rappresenta la visione del futuro elettrico urbano di Renault, la seconda riafferma la solidità e la modernità di un nome che da più di trent’anni è sinonimo di qualità e praticità. Con questi premi, Renault ribadisce la centralità della propria gamma nel panorama automobilistico europeo e la coerenza di una strategia costruita attorno a modelli che coniugano tradizione, tecnologia e rispetto per l’ambiente.

In un contesto in cui l’innovazione e la sostenibilità sono ormai pilastri fondamentali, i riconoscimenti ai Trophées de l’Argus 2026 rafforzano la posizione del costruttore francese come protagonista della mobilità di domani.